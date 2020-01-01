بعد إصابة جيسوس .. مانشستر سيتي يواجه ليستر بـ13 لاعباً

أزمة جديدة للمدرب بيب جوارديولا

تتوالى الأزمات على بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، بسبب الغيابات العديدة التي يعاني منها الفريق مع بداية الموسم الجديد.

جوارديولا يستعد لمواجهة صعبة ضد ليستر سيتي، غداً الأحد، في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، وهو يمتلك 13 لاعباً فقط من الفريق الأول في جاهزية كاملة لخوض المباراة.

ويأتي ذلك بعدما تأكد غياب المهاجم البرازيلي جابرييل جيسوس، لفترة تصل إلى 3 أسابيع كاملة، في ضربة قوية لوصيف البريميرليج.

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جيسوس تم استبعاده من قائمة البرازيل لفترة التوقف الدولي، بعد إصابته ضد وولفرهامبتون الأسبوع الماضي، ليستمر غيابه حتى نهاية التوقف.

وينضم بذلك اللاعب لقائمة طويلة من المصابين، أبرزهم برناردو سيلفا، إلكاي جوندوان، جواو كانسيلو، سيرخيو أجويرو وإيمريك لابورت.

وهو ما سيدفع جوارديولا للاعتماد على العديد من اللاعبين الشباب أمام ليستر لاستكمال قائمة فريقه، وأبرزهم المهاجم الشاب ليام ديلاب نجل روري ديلاب لاعب ستوك سيتي السابق.

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ومن المتوقع أن يظهر صاحب الـ17 سنة للمرة الأولى في الدوري الإنجليزي بقميص سيتي، بعد ظهوره في الفوز على بورنموث بكأس الرابطة الخميس الماضي.

يذكر أن سيتي لعب مباراة واحدة فقط في البريميرليج حتى الآن، وفاز فيها 3/1 على وولفرهامبتون بالجولة الثانية، حيث غاب عن الأولى بسبب مشاركته المتأخرة في دوري أبطال أوروبا.