بعد إصابة الركبة .. هل تعلم أن برشلونة يؤدي أفضل بغياب بيكيه؟

إصابة بيكيه هل تفيد برشلونة أم تضره؟

تعرض جيرارد بيكيه في أول إصابة خطيرة له في مسيرته ويبدو أنه سيغيب عن الملاعب لفترة تتراوح بين 4 إلى 6 أشهر في حال خضع لعملية جراحية.

وفي الوقت الذي تتزايد فيه إصابات برشلونة تزامنًا مع حدة أزماته كذلك، يبدو السؤال حول إصابة بيكيه هو كيف سيتأثر الفريق الكتالوني بغياب مدافعه لهذه الفترة الطويلة.

في الحقيقة الأرقام تقول إن برشلونة يؤدي بشكل أفضل ويحقق نتائج أفضل في المباريات التي يغيب عنها المدافع جيرارد بيكيه على الرغم من كونه أحد أهم أعمدة الفريق نظريًا.

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في سبع مباريات في الموسمين الأخيرين، نجح الفريق الكتالوني دائمًا في الفوز بدون قلب الدفاع الكتالوني، بنسبة فوز تصل إلى 100% للمباريات التي يغيب عنها.

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بعض الأرقام التي تدعو إلى التفاؤل توضح أنه لم يخسر الفريق الكتالوني حتى الآن في الموسمين الأخيرين في المباريات التي لم يتواجد فيها قلب الدفاع الأساسي دائمًا.

كانت آخر مرة خسر فيها برشلونة بدون جيرارد بيكيه في الرابع من مايو لعام 2019 أي قبل حوالي عام ونصف من تاريخ إصابته على مستوى الركبة.

هذه المواجهة كانت أمام سيلتا فيجو وخسرها الفريق الكتالوني بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في مباراة شارك فيها الثنائي توديبو وأومتيتي على مستوى الخط الخلفي.

جيرارد بيكيه كان أحد أهم أوراق رونالد كومان غير القابلة للمساس على عكس ما أشيع مع تولي المدير الفني الهولندي مسؤولية تدريب الفريق الكتالوني بداية من الموسم الحالي.

بيكيه ثابت في التشكيل الأساسي وورقة اعتماد دائمة لدرجة أنه ثالث أكثر اللاعبين استخدامًا من قبل رونالد كومان خلف فرينكي دي يونج وليونيل ميسي.

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يذكر أن لويس سواريز قد رحل عن برشلونة خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية بعدما أبلغ النادي الكتالوني مهاجمه الأوروجوياني بأنه بات خارج الحسابات فيما يتعلق بالمستقبل، وكان هذا هو المصير المنتظر لبيكيه لكنه لم يحدث.