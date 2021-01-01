بعد إسبانيا .. رايولا وهالاند إلى إنجلترا للتحدث مع أربعة أندية

أين يلعب النرويجي الموسم المقبل؟

كشفت تقارير أن بعد الرحلة الإسبانية توجه مينو رايولا ووالد إرلينج هالاند نحو إنجلترا للتحدث مع الأندية المهتمة بضم نجم بوروسيا دورتموند في البريميرليج.

وشوهد رايولا وإلفي هالاند أولاً في برشلونة حيث اجتمعا مع رئيس النادي الكتالوني، ثم توجه الثنائي نحو العاصمة مدريد وسط حديث عن مفاوضات مع مسؤولي النادي الملكي.

صحيفة "موندو" أوضحت أن الوكيل الإيطالي ووالد اللاعب سيذهبان في الرحلة المقبلة إلى إنجلترا للاجتماع مع ممثلي أربعة أندية مهتمة بالنرويجي.

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وقال التقرير إن الأندية هي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، بالإضافة للثنائي تشيلسي وليفربول، الأخير الذي يدخل السباق ويتم ربطه بضم هالاند للمرة الأولى مؤخراً.

وذكرت "ميرور" أن الأندية الإنجليزية قد يكون لها اليد العليا في سباق ضم اللاعب بسبب قدرتها المالية التي حالياً تتفوق على الثنائي ريال مدريد وبرشلونة.

وأشارت "ميرور" إلى أن أندية بلادها تملك القدرات المالية لتلبية رغبات بوروسيا دورتموند وتلك المتعلقة براتب اللاعب وعمولة وكيله رايولا.

وكانت وسائل الإعلام قد كشفت بأن بوروسيا دورتموند سيطلب 150 مليون يورو الصيف المقبل من أجل التخلي عن نجمه.