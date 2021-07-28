بعد إخفاق الأولمبياد .. تعليق مثير من جوميس حول رؤية 2030

تعرف على ما قاله جوميس بشأن مستقبل المملكة العربية السعودية

علق الفرنسي بافيتمبي جوميس، مهاجم فريق نادي الهلال، على رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030 وذلك على طريقته الخاصة، بعد خروج المنتخب السعودي من أولمبياد طوكيو 2020.

المنتخب السعودي الأولمبي ودع أولمبياد طوكيو 2020 المؤجلة من العام الماضي، بعدما فشل في تحقيق أي انتصار خلال منافسات دور المجموعات، حيث تلقى 3 هزائم من كوت ديفوار وألمانيا والبرازيل.

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وكتب جوميس عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة يبث من خلالها الأمل للجمهور السعودي الحزين بسبب خروج الأخضر من الأولمبياد.

وجاء نص تغريدة جوميس كالآتي: "ابتسامتي تقول الكثير عما أراه قادمًا إلى المملكة العربية السعودية، رؤية 2030"، ونشر معها صورة وهو ينظر عبر جهاز "تيليسكوب" وهو يبتسم.

ولاقت تغريدة جوميس استحسان جميع متابعيه، حيث شكرته الجماهير السعودية على حديثه بشكل إيجابي عن المملكة ومستقبلها المشرق، في ظل حالة الحزن بسبب إخفاق المنتخب السعودي الأولمبي.

ويستعد جوميس رفقة نادي الهلال خلال الوقت الحالي، للموسم الجديد 2021-2022، حيث يتواجد حاليًا بمعسكر الزعيم المقام في النمسا.