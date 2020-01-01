بعد إثارة الجدل .. الهريفي يوضح مقصده من "التويتة المحذوفة"

فهد الهريفي يوضح موقفه بعدما حذف تغريدته الأخيرة.

حرص فهد الهريفي، لاعب نادي النصر السابق، على توضيح التغريدة التي نشرها أمس الجمعة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وقام بحذفها بعدما أثار بها الجدل.

الهريفي اقتبس تغريدة من حساب وزارة الداخلية السعودية، تتحدث عن الأوضاع والإجراءات المتبعة في جدة، من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، حيث علق عليها قائلًا:

"مع هذا الكلام وتلك البيانات، لا أستبعد عودة الدوري، تعودنا الهلال فوق كل شيء، حتى لو كانت حياة أو موت".

المزيد من الفرق

فهد الهريفي قام بتوضيح التغريدة التي نشرها، بتغريدة أخرى اليوم السبت، جاء فيها: "غردت مساء البارح بتغريدة كنت قاصداً فيها أن جميع الإجراءات الإحترازية الصادرة من وزارة الداخلية هي الأهم".

رد صارم وقاسٍ من الهلال على تغريدة لاعب النصر السابق

وتابع: "وهناك من فهمها بشكل آخر ولذلك أزلتها في حينها وأعتذر لعدم إيضاحي لمقصدي بالعبارات الصحيحة، اللهم اكشف الغمّة عن هذه الأمّة، وأدم على هذه البلاد أمنها وأمانها".

جاء ذلك بعدما أثارت تغريدة الهريفي استياء جماهير ومسؤولي الهلال، وتفاعلت ضدها بقوة، حيث رفعت إدارة الزعيم قضية للنيابة العامة ضد الهريفي، تتهمه خلالها بالإساءة للنادي.