بعد أن عرض نفسه للبيع .. الدوري الإنجليزي بوابة خروج بيكيه من برشلونة

ليس من الباب الكبير .. فريق صاعد!

كشفت صحيفة دايلي ميل البريطانية أن قلب دفاع نادي برشلونة جيرارد بيكيه قد تلقى عرضًا من نادي فولهام الإنجليزي للانضمام إلى صفوفه.

وكان برشلونة قد استعد لثورة على اللاعبين الكبار في صفوف الفريق عقب الخروج المهين من دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونخ.

وعقب مباراة الفريق البافاري قرر جيرارد بيكيه أن يعرض نفسه للبيع ودعا عددًا من زملاءه للقيام بذلك من أجل مصلحة النادي الكتالوني.

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وفي أعقاب ذلك، كشفت دايلي ميل نقلًا عن صحيفة ليبيرو البيروفية أن هناك عرضًا بالفعل قد قُدم لبيكيه عقب إعلانه ذلك ومصدره الدوري الإنجليزي.

وكشفت التقارير أن نادي فولهام الإنجليزي والعائد من جديد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز هو من يرغب بإعادة بيكيه إلى أجواء البريميرليج التي يفتقدها منذ 12 عامًا.

وكان بيكيه قد خاض تجربة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر يونايتد، الذي رحل عنه في صيف العام 2008 لكي ينضم إلى برشلونة.

ومن المتفرض أن يقوم رونالد كومان المدير الفني الجديد لبرشلونة باتخاذ قرارات حاسمة بخصوص اللاعبين الذين سيستمرون في مشروعه والذين سيرحلون عن الفريق.

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يذكر أن بيكيه قد وصل إلى عامه الثالث والثلاثين وتراجع مستواه بشكل كبير للدرجة التي جعلته لا يستطيع الاستمرار مع الفريق بنفس القوة التي اعتادها في الماضي.