بعد أن استفزه .. تركي آل الشيخ يسخر من الدعيع بـ"سقطة" كوريا

لقطة طريفة بين تركي آل الشيخ والدعيع

وقعت محادثة طريفة بين تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية ومحمد الدعيع حارس مرمى الهلال والمنتخب السعودي التاريخي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

ويعد محمد الدعيع من أبرز الحراس في تاريخ الكرة السعودية لما قدمه رفقة الأخضر والهلال طوال مسيرته الكروية.

ونشر تركي آل الشيخ فيديو طريف لأحد الممثلين يقوم بتقليده خلال هذه المشاهد، في إحدى البرامج الرمضانية، وعلق عليها قائلًا: "حبيبي خالد الفراج ... حنوحش بعض".

وقام محمد الدعيع بإعادة نشر التغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مع بعض الضحكات التي أثارت استفزاز تركي آل الشيخ ليرد عليه.

وقال آل الشيخ في رد طريف على الدعيع قائلًا: "تضحك ؟ تذكر كبري كوريا"، مشيرًا لهدف كوريا في مرمى السعودية وكان حارسها الدعيع عام 1994 في كأس العالم، حيث تلقى هدفًا حيث دخلت الكرة من بين قدميه.

ونالت هذه المحادثة الطريفة إعجاب الجماهير السعودية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث يتذكر جيدًا الجماهير السعودية الهدف الذي سكن شباك الدعيع.