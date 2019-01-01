بعد أسعار 2019.. تذكر كيف اشتكى الجمهور المصري من أسعار بطولة 2006

صدمة جماهيرية من أسعار تذاكر أمم إفريقيا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 عن أسعار تذاكر مباريات المنافسات التي ستقام منتصف العام الجاري.

وتقام البطولة في مصر في الفترة ما بين 21 يونيو المقبل حتى 19 يوليو، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة الإفريقية.

وحددت اللجنة للمباريات التي لن يكون منتخب مصر طرفًا بها ستكون 100 جنيه للدرجة الثالثة شمال و300 جنيه للدرجة الثانية و500 جنيه للدرجة الأولى.

وفي المباريات التي سيكون بها منتخب مصر طرفًا، الثالثة شمال سيكون سعرها 200 جنبهًا، و400 جنيه للدرجة الثانية و600 جنيه للدرجة الأولى العلوية و2500 جنيه للمقصورة.

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ونعود للخلف، ما يقرب من 13 عامًا، في نفس المكان والأجواء، وقت بطولة كأس الأمم الإفريقية 2006 التي استضافتها مصر وقتها ونرى عندما اشتكت الجماهير من أسعار التذاكر أيضَا.

شتان الفارق بين شكوى الجماهير في 2019 و 2006، حيث اليوم يشتكوا من التذاكر التي تخطت أقل درجة في الملاعب "الثالثة" أسعارها 200 جنيهًا مصريًا.

في 2006 كان سعر تذكرة الدرجة الثالثة البطولة التي أقيمت في مصر سعرها 20 جنيهًا وقتها، فهناك صدمة حاليًا بين الجماهير المصرية من الأسعار الحالية.

وكانت وقتها أسعار الدرجة الأولى 200 جنيهًا، والدرجة الثانية 50 جنيهًا، بينما جاءت المقصورة وقتها 100 جنيهًا.