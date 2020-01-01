بعد أزمة ميسي مع برشلونة .. ريال مدريد يماطل في تمديد عقد راموس

أزمات ما بعد الثلاثين في ريال مدريد تواجه سيرخيو راموس

بدأ كابوس ما بعد الثلاثين يواجه قائد ريال مدريد سيرخيو راموس، وذلك بعدما اقترب عقده الحالي من نهايته وجاء الحديث عن العقد الجديد.

ويعاني أساطير ريال مدريد من أزمة في مسألة تجديد عقودهم بعد تجاوز الثلاثين، بسبب ميل رئيس النادي فلورنتينو بيريز إلى إعطاء عقود قصيرة.

وينتهي عقد قائد الفريق الملكي وأكثر لاعبي منتخب إسبانيا مشاركة في التاريخ في غضون 16 شهرًا، وتحديدًا في يونيو من العام 2021.

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ولم يتلقَ راموس أي دعوة من قبل إدارة ريال مدريد من أجل الجلوس والتفاوض على تمديد العقد الجديد قبل أن يدخل في الـ 12 شهرًا الأخيرة.

ويريد سيرخيو راموس التجديد لعامين آخرين بعد 2021، أي حتى يبلغ من العمر 37 عامًا، حيث أنه سيصل إلى عامه الخامس والثلاثين بانتهاء عقده الحالي.

وسيفضل ريال مدريد أن يتم التجديد لعام واحد فقط حتى لا يعطي راتبًا مرتفعًا لراموس بعقد طويل الأمد، وهو الأمر الذي قد يثير أزمة بين الطرفين.

زيدان يحاول إنهاء أزمة تجديد عقد راموس

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن ريال مدريد لا يرى سببًا للتعجل في منح راموس عقدًا جديدًا، إذ لا يستطيع القائد التفاوض مع أي فريق آخر سوى مطلع العام الجاري.

ويحاول المدرب، زين الدين زيدان، الضغط على الإدارة لتمديد عقد راموس، إذ دعّمه بعد تسجيله هدف فوز ريال مدريد على خيتافي الذي أبعد الملكي بصدارة الليجا.

وكان ليونيل ميسي، قائد برشلونة، قد أوقف مفاوضات تمديد عقده مع النادي الكتالوني بسبب الأزمات الأخيرة.

يذكر أن سيرخيو راموس لعب مع ريال مدريد منذ موسم 2006/2007، وحقق العديد من الألقاب مع الفريق الملكي أبرزها 4 بطولات دوري أبطال أوروبا