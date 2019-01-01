بعد أزمة كهربا .. الزمالك يرد الصاع صاعين للنادي الأهلي

الزمالك يدخل على الخط في صفقة جماهيرية كبرى

ترددت أنباء في المواقع الرياضية المصرية، عن اهتمام الزمالك بالأهلاوي رمضان صبحي، بعد انتهاء إعارته القصيرة في "مختار التتش".

عاد لاعب ستوك سيتي السابق إلى وطنه في فصل الشتاء الماضي، بتجربة إعارة قصيرة الأجل من ناديه الحالي هيدرسفيلد للنادي الأهلي، على أمل أن يستعيد كامل لياقته فنيًا وبدنيًا، ليحجز مكان في قائمة منتخب الفراعنة المشارك في الكان.

ورغم المجهود الكبير الذي بذله ابن أكاديمية الأهلي، بظهوره بمستوى مقبول عما كان عليه في بلاد الضباب قبل عودته الأخيرة، إلا أنه تفاجأ باستبعاده من قائمة المدرب المكسيكي خافيير أجيري، وهذا بالتزامن مع موعد انتهاء إعارته في بيته القديم.

وفي الوقت الذي تؤكد فيه أغلب المصادر المحسوبة على العملاق الأحمر، أن الرئيس محمود الخطيب أرسل وفدًا لإنجلترا لغلق صفقة صبحي، جاءت الأنباء الصادمة لعشاق الأهلي، بدخول العدو الأزلي على الخط، بفتح خطًا ساخنًا مع النادي الإنجليزي، لإتمام الصفقة في أسرع وقت ممكن.

✨أثناء بطولة أمم إفريقيا، انتشرت صور لبعض الأطفال المغاربة وهم يُعانون أثناء مشاهدة مباراة ساحل العاج والمغرب، ليعلق عليها قائد الأسود بن عطية "من أجلكم يا صغاري سنفعل كل شيء لإسعادكم.

ليقوم بعدها، بن عطية وحكيمي بتزويد المكان بشاشات



كل القدم تُلعب من أجل الجماهير يا سادة.🇲🇦❤️ pic.twitter.com/oEzyjcWOCe — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 1, 2019

والمثير للجدل، أن الحديث عن اهتمام بطل الكونفدارلية، بأكثر لاعب استفز جماهيره في السنوات الماضية –في مشاهد الوقوف على الكرة-، أتت بعد أيام وساعات من الشائعات المنتشرة عما يُعرف إعلاميًا بصفقة القرن، حيث يُقال إن الأهلي أقرب من أي وقت مضى، لاستعادة كهربا، بموجب ثغرات في عقد اللاعب مع القلعة البيضاء، وهذا يعطي مؤشرات لصيف ساخن في مصر.