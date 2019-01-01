بعد أزمة حمد الله - أمرابط يقدم نصيحة لزملائه بالمغرب قبل انطلاق كأس أفريقيا

بعد أن كان على رأس قائمة المنتخبات المرشحة للتتويج بطلًا للكان، لم يسلم أسود الأطلس من الأزمات

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

طالب نور الدين أمرابط؛ لاعب منتخب المغرب ومحترف النصر السعودي، زملائه بضرورة التكاتف قبل أيام قليلة من انطلاق كأس أمم أفريقيا مصر 2019.

أسود الأطلس تلقوا هزيمة ثالثة على التوالي وديًا أمس الأحد، خلال مواجهة زامبيا بثلاثية مقابل هدفين، وقبلها بأيام هُزموا من جامبيا بهدف وحيد، بالإضافة إلى الخسارة أمام الأرجنتين في مارس الماضي 1-0.

بعد الأزمات والهزائم - رينار: سندافع عن قميص المغرب بكل تفانٍ

وكتب أمرابط، عبر حسابه الرسمي على "انستجرام": "القدوم سويًا هو البداية، والمواصلة معًا هي التقدم، والعمل جماعة هو النجاح إن شاء الله".

الأزمة لم تكن الهزائم فقط التي تتعرض لها المغرب، بل كذلك مغادرة عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم الفريق، للمعسكر، اعتراضًا على المعاملة السيئة التي تلقاها من جانب زملائه، وفقًا للتقارير المغربية.

يذكر أن المنتخب المغربي يستهل مشواره في البطولة القارية في 23 من يونيو الجاري بملاقاة ناميبيا ثم كوت ديفوار في يوم 28 ثم جنوب أفريقيا بالأول من يوليو المقبل.