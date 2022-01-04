بعدما كشف "جول" عنها .. محرز يدعو وزير الرياضة السعودي لحل مشكلة تايدر

تفاعل النجم الجزائري رياض محرز مع تصريحات مواطنه سفير تايدر الخاصة لجول النسخة العربية، والتي كشف خلالها عن معاناته للحصول على مستحقاته المالية المتأخرة لدى نادي العين السعودي.

محرز يستعد حاليًا مع زملائه في منتخب الجزائر لخوض غمار بطولة كأس أمم إفريقيا بهدف الدفاع عن لقبهم القاري الذي تُوجوا به عام 2019 في مصر.

ماذا قال تايدر لـ جول حول مشكلته في السعودية؟

تايدر كان قد أوضح لجول أنه تعرض للنصب في السعودية، حيث كان قد وقع للعين في أكتوبر 2020 لكنه فسخ عقده الممتد لـ3 سنوات في أغسطس 2021 بعد حصوله على راتب شهرين فقط من عقده.

وأضاف موضحًا التأثير السلبي لتلك التجربة عليه "انتقالي إلى العين جاء بعد تواصل أعضاء من النادي مع شقيقي، النادي تحدث معنا عدة مرات من أجل قبول العرض والانتقال لهم، ثم اتفقنا على كل شيء ووقعت عقدًا لمدة ثلاث سنوات بتاريخ 16/10/2020، قاموا بدفع راتب شهرين فقط وهما نوفمبر وديسمبر 2020، وبعد ذلك بدأت الأزمة".

"النادي لم يدفع لي أي راتب منذ يناير 2021، منذ ذلك الوقت وأنا لم أتلق أي راتب حتى وقتنا هذا، فقمت في مارس بالاتصال برئيس العين مازن الزهراني، لأطلب منه الرواتب المتأخرة لمدة شهرين، قال لي: لا تقلق، ستحصل على رواتبك خلال أيام قليلة!".

وأضاف لاعب إنتر الإيطالي السابق: "كنت صبورًا جدًا حتى 21 أغسطس 2021، فسخت عقدي حينها لأنني كنت دون راتب منذ يناير، ووقتها قررت أن أشكو نادي العين أمام الفيفا وفي نوفمبر 2021 فزت بالقضية ضد النادي".

"الآن يتعين على نادي العين الآن أن يدفع لي كامل عقدي (6 ملايين يورو صافي) بعدما حصلت على حكم نهائي من فيفا في نوفمبر الماضي".

وواصل تايدر: "الأزمة الكبرى هي أنني الآن بدون نادي، لقد خسرت كل شيء؛ فرصة المشاركة في مع المنتخب الجزائري، فقدت أحلامي، شغفي، يجب أن أدفع مصروفات مدارس أبنائي وإيجار منزلي والعديد من الأشياء، لكن كيف يمكنك أن تدفع هذا بدون رواتب، لقد خسرت كل شيء".

تايدر تابع: حاولت التواصل مع رئيس النادي عشرات المرات وأخبرني بأنهم سيقومون بدفع المبالغ، بعد ذلك لم يعد يقوم بالرد على مكالماتي".

كيف تفاعل رياض محرز مع أزمة تايدر؟

نجم مانشستر سيتي لم يُفوت تلك التصريحات دون أن يُقدم الدعم اللازم لمواطنه، إذ نشر صورة تتضمن جزءًا من تصريحات تايدر عبر خاصية "ستوري" في حسابه الرسمي على إنستجرام.

وقد طلب تدخل عدة جهات لحل الأزمة بالإشارة لهم ضمن منشوره، وعلى رأسهم وزير الرياضة السعودي عبد العزيز بن تركي الفيصل، وكذلك الاتحاد الدولي لكرة القدم ورابطة الدوري السعودي للمحترفين ونادي العين والمنتخب السعودي، كما أشار خلال منشوره للنسخة العربية من موقع جول والحساب الرسمي لتايدر على إنستجرام.

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