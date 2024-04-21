بعدما كان دافعه للانتحار .. بيريرا يستعد للرحيل عن الهلال بخسارة مقبولة للفريق السعودي

اللاعب معار لكروزيرو حاليًا

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كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن تطور ملفت في مفاوضات كروزيرو البرازيلي لشراء عقد لاعب الهلال، المعار له حاليًا، ماتياس بيريرا.

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صانع الألعاب بدأ مسيرته مع كروزيرو في يناير 2023 معارًا من الهلال بعدما قضى فترة إعارة سابقة مع الوحدة الإماراتي، وذلك في أعقاب فشله مع الزعيم وخلافاته مع المدرب السابق رامون دياز.

اللاعب كشف مؤخرًا عن محاولته الانتحار مرتين خلال تواجده بالإعارة مع الوحدة في أبو ظبي، مشيرًا إلى أن تجربته مع الهلال هي الدافع خلف ذلك، حيث ساءت حالته النفسية كثيرًا في الرياض لتراجع مستواه وعدم لعبه واضطراره للانتقال مجددًا، مبينًا أن وزنه قد انخفضمن 81 إلى 67 كيلوجرام.

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الصحيفة ذائعة الصيت في السعودي أوضحت أن الناديين البرازيلي والسعودي اتفقا على انتقال بيريرا من الثاني للأول مقابل 12 مليون يورو، ليترجع الهلال بذلك خسارة مقبولة نسبيًا تقترب من 7 ملايين يورو، حيث كان قد اشترى بيريرا صيف 2021 من وست بروميتش ألبيون مقابل 18 مليون جنيه إسترليني.

وأضافت أن خطوة واحدة تفصل الأطراف جميعًا عن النهاية السعيدة وهي توقيع العقود الرسمية عقب اكتمال كافة المستندات اللازمة، وذلك بعد موافقة بيريرا على تفاصيل عقده مع ناديه الجديد.

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