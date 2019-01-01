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الدوري الفرنسي - الدرجة الأولى

بعدما التقطته الكاميرات.. تييري هنري يعتذر عن إهانة مدافع ستراسبورج

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Getty Images
هنري يعتذر لمدافع ستاسبورج لالا عقب إهانته في مواجهة السبت

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

اعتذر المدرب الفرنسي تييري هنري المدير الفني لنادي موناكو عن ما بدر منه من كلمات مسيئة في حق مدافع نادي ستراسبورج لالا السبت الماضي.

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وكان موناكو قد خسر بخمسة أهداف مقابل هدف واحد أمام ستراسبورج، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الفرنسي.

وكانت عدسات الكاميرا قد التقطت هنري وهو يوجه كلمات سباب لجدة اللاعب كيني لالا، مما أثار الكثير من الجدل حول المدرب الفرنسي.

وقال هنري في أعقاب ذلك: "أعتذر عن ما بدر مني، لقد كان رد فعل غير مقصود، فقط المباراة وقرارات الحكم والسيناريو الذي حدث جعلني أتفوه بهذا"

وأضاف: "لقد كانت المباراة عصيبة، وكانت لنا ركلة جزاء ففوجئت بأن الحكم لم يحتسبها وأشار إلى استمرار اللعب، قبل أن يتوجه إلي الحكم الرابع ويخبرني بأنه لا يوجد تقنية فيديو"

يذكر أن تييري هنري يعيش أوضاعًا صعبة مع نادي موناكو في الفترة الحالية، إذا يعاني من النتائج السلبية ومن احتمالية الهبوط للدرجة الثانية.

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