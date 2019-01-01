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بطولة كوبا أمريكا

بعثة منتخب قطر تصل إلى البرازيل استعدادًا لكوبا أمريكا

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الأدعم ضمن مجموعة باراجواي وكولومبيا والأرجنتين في البطولة

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

وصلت بعثة منتخب قطر صباح اليوم الإثنين، إلى البرازيلي، استعدادًا للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا البرازيل 2019، والتي تشارك بها للمرة الأولى.

الأدعم يشارك في البطولة بدعوة من من اتحاد أمريكا الجنوبية، بعدما تم رفض الدعوة الأولى بالمشاركة في نسخة 2011.

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وقبل الاتحاد القطري المشاركة في هذه النسخة في إطار مراحل إعداد العنابي لخوض غمار منافسات كأس العالم 2022، التي تستضيفه الأراضي القطرية.

وتستهل قطر مشوارها في كوبا أمريكا بملاقاة باراجواي في 16 من يونيو المقبل ثم كولومبيا في يوم 19 ثم الأرجنتين في يوم 23 من الشهر نفسه.

ومن المقرر أن يلاقي الأدعم منتخب البرازيلي وديًا في السادس من يونيو المقبل، في إطار استعدادات كليهما للبطولة.

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