بعثة منتخب قطر تصل إلى البرازيل استعدادًا لكوبا أمريكا

الأدعم ضمن مجموعة باراجواي وكولومبيا والأرجنتين في البطولة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

وصلت بعثة منتخب قطر صباح اليوم الإثنين، إلى البرازيلي، استعدادًا للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا البرازيل 2019، والتي تشارك بها للمرة الأولى.

الأدعم يشارك في البطولة بدعوة من من اتحاد أمريكا الجنوبية، بعدما تم رفض الدعوة الأولى بالمشاركة في نسخة 2011.

وقبل الاتحاد القطري المشاركة في هذه النسخة في إطار مراحل إعداد العنابي لخوض غمار منافسات كأس العالم 2022، التي تستضيفه الأراضي القطرية.

📷 صور من وصول لاعبين منتخبنا الوطني إلى #البرازيل 🇧🇷 pic.twitter.com/fedg3U3yEn — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) May 27, 2019

وتستهل قطر مشوارها في كوبا أمريكا بملاقاة باراجواي في 16 من يونيو المقبل ثم كولومبيا في يوم 19 ثم الأرجنتين في يوم 23 من الشهر نفسه.

ومن المقرر أن يلاقي الأدعم منتخب البرازيلي وديًا في السادس من يونيو المقبل، في إطار استعدادات كليهما للبطولة.