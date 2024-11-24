بطولة نيوم للألعاب الشاطئية تختتم فعالياتها باستضافة أول "كأس العالم نيوم وورلد أكواتيكس للسباحة في المياه المفتوحة"

بطولة خاصة

نيوم، المملكة العربية السعودية، 24 نوفمبر 2024 – شهدت بطولة نيوم للألعاب الشاطئية اختتاماُ مميزاُ باستضافتها للمرة الأولى نهائيات "كأس العالم نيوم وورلد أكواتيكس للسباحة في المياه المفتوحة" التابعة للاتحاد الدولي للسباحة، والتي أقيمت في خليج نيوم، بمشاركة 70 رياضيًا من 17 جنسية.

وشارك في هذا الحدث الختامي 37 رياضيًا و33 رياضية، من بينهم اثنان من السعودية. وتعكس استضافة نيوم لنهائيات "كأس العالم نيوم وورلد أكواتيكس للسباحة في المياه المفتوحة" التزامها بأن تكون وجهة رائدة لتنظيم فعاليات رياضية عالمية، لا سيما للرياضات الشاطئية التي تقام على سواحلها الفريدة المطلة على البحر الأحمر.

وفي سباقات حافلة بالإثارة والتنافس، حقق فلوريان فيلبروك لقب فئة الرجال، فيما تألقت مويشا جونسون بتحقيق لقب فئة السيدات. وشهدت البطولة مشاركة نخبة من أبرز نجوم السباحة العالمية، من بينهم كريستوف راسوفزكي وموشا جونسون، الحائزَيْن على الميداليتين الذهبية والفضية في أولمبياد باريس 2024. وأضفت مشاركتهما مزيدًا من التألّق والتميّز على هذا الحدث الافتتاحي.

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ومن خلال إدراج منافسات السباحة في المياه المفتوحة ضمن بطولة نيوم للألعاب الشاطئية، تعزز نيوم دورها في تنظيم ودعم رياضات المغامرة الشيّقة في المملكة. وتسعى نيوم إلى إنشاء مجموعة متنوعة من المرافق والبرامج الرياضية التي تتيح للرياضيين من جميع المستويات تجارب رياضية غامرة وسط الطبيعة، بما يعزز صحتهم ونشاطهم البدني.

صرحت جان باترسون، رئيسة قطاع الرياضة في نيوم: "إن استضافة الجولة النهائية (لكأس العالم نيوم وورلد أكواتيكس للسباحة في المياه المفتوحة) تمثل امتيازًا كبيرًا. نشكر شركائنا على ثقتهم في التعاون مع نيوم لتنظيم بطولة نيوم الألعاب الشاطئية، وهو ما يعزز طموحاتنا لتوفير فرص استثنائية للرياضيين المحليين والدوليين على حد سواء. يعكس هذا الحدث التزامنا بأن نكون الشريك المفضل للبطولات الرياضية العالمية، بما يدعم تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030. ومع توسع نطاق بطولة نيوم الألعاب الشاطئية وتعميق شراكاتنا مع الاتحادات الوطنية، نسعى في نيوم لترسيخ مكانتها كوجهة رياضية، مع بناء إرث مستدام يعزز أنماط الحياة الصحية، ويدعم تطوير الأجيال القادمة".

وقال رئيس الاتحاد الدولي للرياضات المائية حسين المسلّم: "بعد أن شهدنا موسماً استثنائياً على الساحة العالمية للسباحة في المياه المفتوحة، شمل بطولة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، وبطولة العالم للناشئين في المياه المفتوحة، وأربع جولات شيّقة من كأس العالم، تصل المنافسات إلى ذروتها في نيوم مع ختام موسم 2024. ولم تشهد البطولة من قبل مثل هذا المستوى من التنافس، حيث تبلغ رحلة أبطال الرياضة محطة مشوّقة لحسم ألقاب كأس العالم للرجال والسيدات في منافسات تحبس الأنفاس عبر مياه البحر الأحمر النقية".

واختتمت المنافسات النهائية "لكأس العالم نيوم وورلد أكواتيكس للسباحة في المياه المفتوحة" النسخة الثالثة من بطولة نيوم للألعاب الشاطئية. وعلى مدى ثلاثة أسابيع، استضافت البطولة أكثر من 1,000 رياضي وممثل عن الجهات المالكة لحقوق الألعاب من 71 جنسية مختلفة، بما في ذلك عدد من الحائزين على ميداليات أولمبياد باريس 2024.

نتائج سباق الفردي لمسافة 10 كيلومترات لفئة الرجال

البلد الاسم التصنيف ألمانيا فلوريان فيلبروك 1 فرنسا ساشا فيلي 2 فرنسا مارك أنطوان أوليفييه 3

الفائز بكأس العالم للسباحة في المياه المفتوحة لفئة الرجال – مارك أنطوان أوليفييه (فرنسا)

نتائج سباق الفردي لمسافة 10 كيلومترات لفئة السيدات

البلد الاسم التصنيف أستراليا مويشا جونسون 1 ألمانيا ليا بوي 2 إيطاليا جينيفرا تاديوتشي 3

الفائزة بكأس العالم للسباحة في المياه المفتوحة لفئة السيدات – آنا مارسيللا كونيا (البرازيل)

نتائج سباق التتابع المختلط