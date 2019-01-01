بطولة غرب آسيا - العراق تفتتح مشوارها بالفوز أمام لبنان

أسود الرافدين يسقطون رجال الأرز بكربلاء

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حقق المنتخب العراقي الفوز في المباراة الافتتاحية لبطولة اتحاد غرب آسيا، أمام نظيره اللبناني بهدف وحيد، على ملعب كربلاء الدولي.

شوط اللقاء الأول جاء هادئًا مع تفوق قليل لرجال الأرز، الذين سنحت لهم عدد من الفرص، لكنها لم تشكل خطورة حقيقة على مرمى العراق.

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وفي شوط اللقاء الثاني، استفاق أسود الرافدين، وفي الدقيقة 53 قاد علاء عباس هجمة خطيرة للعراق، اختتمها بتسديدة قوية، ارتدت من الحارس ليردها حسين على في المرمى بنجاح.

وبذلك تتصدر العراق، مستضيفة البطولة، المجموعة الأولى مؤقتًا بثلاث نقاط، والتي تضم بجانبها فلسطين وسوريا واليمن ولبنان.

أما المجموعة الثانية في النسخة التاسعة من البطولة فتضم البحرين والأردن والكويت والسعودية.