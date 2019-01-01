بطولة غرب آسيا - البحرين إلى النهائي بفوز قاتل أمام الكويت

البحرين في انتظار أول المجموعة الأولى

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

تأهل المنتخب البحريني إلى نهائي بطولة اتحاد غرب آسيا بعدما تغلب على نظيره الكويتي بهدف وحيد، على ملعب فرانسو حريري.

هدف اللقاء الوحيد سجله إسماعيل عبد اللطيف، قبل نهاية المباراة بعشر دقائق فقط.

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بهذا الفوز تصدرت البحرين المجموعة الثانية برصيد سبع نقاط، متفوقة بفارق ثلاث نقاط عن منتخبي الأردن والكويت، فيما تتذيل السعودية المجموعة بنقطة واحدة.

وينتظر المنتخب البحرين أول المجموعة الأولى، التي يحتلها حتى الآن قبل الجولة الأخيرة، المنتخب العراقي بسبع نقاط بفارق ثلاث نقاط عن منتخبات اليمن وفلسطين ولبنان، بينما يحل المنتخب السوري أخيرًا بنقطتين فقط.

ومن المقرر أن يقام النهائي في 14 من الشهر الجاري، على ملعب كربلاء بالعراق.