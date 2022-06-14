بطولة جديدة تطيح ببطل دوري الأبطال من السوبر الأوروبي!

مقترح بمسابقة صيفية كل موسم قبل بداية دوري الأبطال

يستعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لاستحداث بطولة جديدة في المواسم الكروية المقبلة، قبل كل نسخة جديدة من دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تجمع هذه المسابقة المصغرة، الفائز الأخير بدوري أبطال أوروبا وثلاثة فرق أخرى اعتبارًا من عام 2024.

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، إن هذا المقترح تمت الموافقة عليه الشهر الماضي خلال التنسيق للشكل الجديد من دوري الأبطال.

وأوضحت أن الولايات المتحدة هي الوجهة الأقرب لاستضافة هذه البطولة المكونة من 4 فرق من كبار القارة.

وأشارت إلى أن هذه المسابقة لا تعني اختفاء بطولة كأس السوبر الأوروبي، ولكنها لن تُلعب بتواجد دوري أبطال أوروبا، بل ستقام بين بطل الدوري الأوروبي ضد بطل دوري المؤتمر.

وأما بالنسبة لاختيار الفرق المشاركة، فمن المؤكد حضور بطل دوري الأبطال، بالإضافة للفرق الأكثر نجاحًا بالنسخة الجديدة من البطولة التي تقام بنظام الدوري.

وبهذه الطريقة سيعطي الاتحاد الأوروبي قيمة أكبر للقتال على المراكز الأولى في النسخة القادمة من دوري أبطال أوروبا.

وتتمثل الصورة الحديثة لدوري الأبطال، في زيادة عدد الفرق إلى 36 فريقًا بدلًا من 32، ويلعب كل فريق 8 مباريات ضد منافسين مختلفين، مع تأهل الثمانية الأوائل مباشرة إلى دور الـ16، ويلعب أصحاب المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين مباراة فاصلة إضافية ذهابًا وإيابًا، لمقابلة الثمانية الآخرين المتأهلين لنفس المرحلة.

جدير بالذكر أن الموعد المقترح للبطولة الجديدة هو شهر أغسطس، مع مباراتين نصف نهائي ونهائي، حيث لم يعلن عنها بشكل رسمي حتى الآن لكنها قيد الدراسة وترحب بها الأندية.

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