أحداث مؤسفة في الدوري التركي..

أحداث مؤسفة شهدتها مباراة أنقرة جوجو وريزا سبور في الدوري التركي، والتي انتهت بالتعادل بين الفريقين وأعقبتها اشتباكات مؤسفة.

بطل هذه الاشتباكات كان فاروق كوكا رئيس نادي أنقرة جوجو، الذي توجه ناحية حكم المباراة خليل أوموت ميلر ضاربًا إياه بشكل فج مما أدى إلى إسقاطه أرضًا.

وقال كوكا في أول رد فعل له: "خلال المباراة كان هناك توتر كبير في الملعب بسبب القرارات التي اتخذها الحكم، كنت غاضبًا جدًا بسبب ذلك، حاولت تهدئة نفسي، ولكن بعد انتهاء المباراة ذهبت إلى الحكم وأردت البصق في وجهه!".

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وأضاف: "عندما دخلت الملعب وذهبت إلى الحكم، لم ألكمه. صفعته، الصفعة التي ضربتها للحكم أرسلته إلى الأرض، لم تكن قوية بما يكفي لجعله يسقط، وقف لمدة 5 إلى 10 ثوانٍ ثم ألقى بنفسه على الأرض".

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واستطرد: "لاحقا علمت بتعرض الحكم للضرب. الحادث وقع على هذا النحو، أنا آسف ونادم لتورطي في مثل هذا الحادث".

من جانبه، أصدر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو بيانًا حول الواقعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قائلًا إنه "لا مكان للعنف في كرة القدم" وإن الحكام "شأنهم شأن باقي عناصر اللعبة لابد أن يحظوا بالحماية والاحترام الكافيين".