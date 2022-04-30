بطل معجزة النصر مرشح لإنقاذ الأهلي

اقترب نادي الأهلي السعودي، من حسم التعاقد مع المدرب روي فيتوريا من أجل قيادة الفريق خلال الموسم المقبل.

ويعاني الأهلي من حالة عدم الاستقرار الفني الفترة الأخيرة، حيث قام بإقالة الألباني بيسنيك هاسي بمنتصف الموسم بسبب سوء النتائج.

وقام بعدها بتعيين الأوروجوياني روبرت سيبولدي بعقد ينتهي في 30 يونيو من العام الحالي، مع البحث عن اسم آخر لقيادة الفريق على المدى الطويل.

وقالت صحيفة "الرياضية" السعودية، إن إدارة الأهلي تقدمت بعرض لفيتوريا، الذي أبدى ترحيبه بالفكرة من أجل خوض تجربة تدريبية جديدة.

وأوضحت أن المدرب البرتغالي يدرس حاليًا الأمر مع طاقمه الفني المعاون، ومن المتوقع أن يعطي الرد النهائي خلال الأيام القليلة القادمة.

ومن المقرر أن تشهد عملية المفاوضات مناقشة الجوانب المالية لقدوم فيتوريا، مع وضع بعض البدائل في حالة رفضه للعرض.

ولو وافق صاحب الـ52 سنة على الانتقال للأهلي، ستكون هي التجربة الثانية له في السعودية، حيث سبق أن عمل بالنصر من يناير 2019 وحتى ديسمبر 2020.

وقاد وقتها الفريق إلى تحقيق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان عام 2019، في إنجاز تم تشبيهه بالمعجزة، قبل الرحيل بسبب عدم اقتناع الجمهور النصراوي بنتائج ومستوى الفريق.

يذكر أن النادي الأخير الذي أشرف عليه فيتوريا كان سبارتاك موسكو الروسي، حيث رحل عنه في ديسمبر الماضي، ويقضي الفترة الحالية من دون عمل.

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