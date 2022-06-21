بطل قاري .. الكشف عن طرف المباراة الودية الرابعة للسعودية استعدادًا للمونديال

الأخضر وقع بجانب الأرجنتين والمكسيك وبولندا

أعلن المنتخب السعودي لكرة القدم طرف المباراة الودية الرابعة المقررة في نهاية المرحلة الثانية من مرحلة إعداده لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

المنتخب السعودي تأهل لمونديال قطر بعد تصدره مجموعته في التصفيات الآسيوية بجدارة واستحقاق، لكن آماله في تكرار إنجاز كأس العالم 1994 بالصعود لدور الـ16 تعرضت لضربة قوية بوقوعه في مجموعة صعبة جدًا ضمت بجانبه منتخبات الأرجنتين وبولندا والمكسيك.

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المرحلة الأولى من إعداد الأخضر لمونديال قطر الذي سينطلق في نوفمبر القادم انتهت بالفعل بإقامة معسكر تدريبي في مدينة إليكانتي الإسبانية خلال يونيو الجاري، وقد واجه الأخضر وديًا منتخبي كولومبيا وفنزويلا وخسر المباراتين نتيجة واحدة هي 1-0.

المرحلة الثانية من الإعداد ستُقام في نفس المدينة الإسبانية خلال الفترة من 17 إلى 27 سبتمبر وسيلعب الأخضر الذي يقوده الفرنسي هيرفي رينارد مباراتين وديتين كذلك، تم تحديد الأولى منهما سابقًا وستكون أمام الإكوادور في الـ23 من سبتمبر، وقد كُشف اليوم عن الثانية وستكون أمام منتخب أمريكا بطل كأس الكونكاكاف الذهبية.

يُذكر أن السعودية ستواجه الأرجنتين في افتتاح مشوار المونديال، ثم ستكون المباراة الثانية أمام بولندا وأخيرًا الختام ضد المكسيك.