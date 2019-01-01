بطل سان مارينو التاريخي يطلب ضم ألفيس!

هل يفعلها الظهير البرازيلي التاريخي؟

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

كشف نادي تري فيوري الذي يلعب في دوري سان مارينو، عن رغبته في التعاقد مع داني ألفيس نجم برشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان السابق.

يأتي ذلك بعد تعاقده مع الإيطالي كريستيان زاكاردو، بطل كأس العالم مع منتخب بلاده في 2006، وذلك في النصف الثاني من الموسم الماضي.

وكان ألفيس -36 عاماً- قد توج مؤخراً بكوبا أمريكا رفقة منتخب البرازيل، والآن يبقى بلا عقد، حيث نشر مازحاً أنه يبحث عن الجهة التي يرسل إليها سيرته الذاتية بحثاً عن عمل.

من جانبه رد نادي تري فيوري عبر إنستجرام:"مرحباً داني. لقد رأينا سيرتك الذاتية، ليست سيئة! نحن تري فيوري، أنجح أندية سان مارينو، هل تريد الانضمام لنا لتحقيق المزيد من الألقاب"؟

وفاز تري فيوري بدوري سان مارينو 7 مرات، ولكنه لم يتوج باللقب منذ 2011، حيث أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث.

يذكر أن ألفيس يملك 40 لقباً في مسيرته حتى الآن بين الأندية والمنتخبات وهو رقم قياسي بين اللاعبين.