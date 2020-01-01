بطل ألمانيا في المونديال يعتزل اللعبة لأسباب عائلية

كرة القدم لم تعد مهمة للمدافع الألماني

أعلن بينيديكت هوفيديس لاعب منتخب ألمانيا ويوفنتوس وشالكه السابق، عن اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، وعمره 32 سنة فقط.

هوفيديس كان من أبرز المدافعين الألمان ببداية مسيرته، ولكن مشواره تأثر بالإصابات بصورة كبيرة، ليعلن نهاية رحلته مع اللعبة لأسباب عائلية.

وقال اللاعب في رسالة عبر صحيفة "Spiegel" الألمانية:"مازلت أتمتع بالجاهزية الكافية لممارسة اللعبة، ولكني أريد الاعتزال من أجل عائلتي".

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وأضاف:"في العطلة الأخيرة لي، لاحظت أهمية أسرتي وابني، وفقدت كرة القدم أهميتها بشكل كبير جداً".

وكان صاحب الـ32 قد ظهر بقوة على ساحة الكرة الألمانية من خلال تألقه مع شالكه، لينضم إلى يوفنتوس في 2017 على سبيل الإعارة.

وبعدما فشل هوفيديس في إثبات نفسه مع السيدة العجوز، وعاد مرة أخرى لشالكه قبل الانضمام إلى لوكوموتيف موسكو ثم الاعتزال.

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وشارك الألماني المخضرم في فوز منتخب بلاده بكأس العالم في البرازيل 2014، حيث ظهر في جميع مباريات البطولة بمركز الظهير الأيسر.