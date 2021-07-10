بطلها جريزمان .. برشلونة يدعم وسطه بصفقة تبادلية مع أتلتيكو مدريد

قد تؤثر على مستقبل ميسي

يستعد نادي برشلونة الإسباني للدخول في مفاوضات مع نظيره أتلتيكو مدريد، نحو صفقة تبادلية محتملة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الشكوك انتشرت خلال الأيام القيلة الماضية حول مستقبل أنطوان جريزمان، وسط أنباء برغبة برشلونة في التخلي عنه هذا الصيف.

اللاعب يبدو أنه يرفض فكرة تخفيض راتبه للمساعدة في أزمة التجديد لليونيل ميسي، ويبدو أن أيامه أصبحت معدودة في النادي الكتالوني.

ما هي الصفقة التبادلية المحتملة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد؟

صحيفة "موندو ديبورتيفو" أكدت أن ساؤول نيجويز لاعب وسط أتلتيكو يريد خوض تجربة جديدة بعيدًا عن نادي العاصمة الإسبانية.

ليفربول أبدى اهتمامه بالتعاقد مع اللاعب صاحب الـ26 سنة، لكن عرضه لم يكن كافيًا حيث وصل إلى 40 مليون يورو.

وهو ما يبتعد بكثير عن قيمة الشرط الجزائي في عقده بـ150 مليون يورو، ومع ذلك يرحب أتلتيكو ببيعه في حالة وصول العرض المناسب.

برشلونة أبدى رغبته في الحصول على خدمات اللاعب، وهو ما قد يرحب به نيجويز، ولكن يجب الاتفاق مع أتلتيكو أولًا.

ما هو رأي كومان في الصفقة؟

المدرب الهولندي رونالد كومان يريد التعاقد مع لاعب وسط جديد، بعد خسارة صفقة جورجينيو فاينالدوم لصالح باريس سان جيرمان.

كومان مستعد للتخلي عن جريزمان إذا كان ذلك شرطًا لبقاء ميسي في الفريق، وكذلك من أجل تسجيل اللاعبين الجدد بعد تخطي الأزمة المالية.

هل يريد سيميوني جريزمان؟

صحيفة "موندو ديبورتيفو" أكدت أن جريزمان يحظى بشعبية كبيرة جدًا داخل أتلتيكو مدريد، وسيسعد دييجو سيميوني كثيرًا بقدومه.

جريزمان عاش أفضل فتراته الكروية مع أتلتيكو، وأصبح هناك أحد أفضل اللاعبين في مستوى العالم، قبل أن ينتقل إلى برشلونة وينخفض دوره.

العقبة الكبيرة أمام الصفقة ستكون في إمكانية موافقة صاحب الـ30 سنة على تخفيض راتبه من أجل العودة إلى ناديه السابق.

سيميوني يريد الصفقة منذ فترة وسأل أكثر من مرة عن إمكانية عودة جريزمان، وربما يكون الأرجنتيني قادرًا على إقناع الفرنسي بتخفيض راتبه لتسهيل هذه الصفقة التبادلية التي ستعود بالنفع على الجميع.

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