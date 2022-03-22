بطلب من مورينيو .. روما يستهدف التعاقد مع نجم النصر

يتصاعد الحديث مؤخرًا حول رحيل تاليسكا عن النصر خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم، مع أخبار حول عدم شعوره بالراحة في النادي وخلافات مع الإدارة واستهدافه من عدة أندية على رأسها ناديه السابق بشكتاش التركي.

النصر ضم النجم البرازيلي الصيف الماضي بعد صراع شرس مع الهلال، وقد تذبذب مستواه خلال الموسم لكنه عانى بقوة مؤخرًا وتحديدًا بعد تصريحاته ضد زميله السابق عبد الرزاق حمدالله، إذ لم يُسجل بعدها سوى هدف واحد كان ضد الهلال في كأس الملك وتعرض للطرد خلال مواجهة الاتحاد في الدوري.

مورينيو يطلب ضم تاليسكا لهجوم روما

أفادت عدة مصادر صحفية إيطالية أن جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق روما طلب من الإدارة التعاقد مع تاليسكا لتعزيز الهجوم الموسم القادم، بحيث يلعب بجانب الإنجليزي تامي إبراهام أو يكون بديله الأول في الأولمبيكو.

وأوضح موقع فورزا روما المهتم بتغطية أخبار النادي العاصمي أن المدير الرياضي، مونتشي، يدرس الأمر بالفعل خاصة مع رغبته السابقة في ضم اللاعب حين كان مع بشكتاش.

الموقع أفاد أن روما حاول ضم تاليسكا قبل عدة سنوات لكن طلب النادي التركي 25 مليون يورو آنذاك اعتبر مبالغًا به، وقد انتقل اللاعب للدوري الصيني قبل أن يحط الرحال في النصر السعودي صيف 2021 مقابل 8 ملايين يورو لناديه وحصوله شخصيًا على راتب سنوي قدره 6.5 مليون يورو.

ذلك الراتب، حسب فورزا روما، قد يكون العقبة الأهم أمام تحقيق رغبة مورينيو بضم تاليسكا، لكن مونتشي يُعول على رغبة اللاعب في العودة إلى أوروبا وقبوله التضحية بتخفيض راتبه لارتداء قميص الجالوروسي واللعب في الدوري الإيطالي، مع الإشارة إلى أن قيمة الصفقة ستقترب من 12 مليون يورو.

الراتب وحده قد لا يكون ما يمنع روما من ضم تاليسكا، بل رغبة النصر في استمراره خاصة مع امتداد عقده حتى صيف 2024، وكذلك رغبة ناديه السابق بشكتاش في إعادته، وقد أعلن رئيسه أحمد نور تشيبي ذلك بشكل واضح مؤخرًا.

كيف هو مشوار تاليسكا مع النصر؟

صاحب الـ27 عامًا عاش موسمًا متذبذبًا مع النصر، تألق أحيانًا ولعب دورًا مهمًا في نتائج الفريق الإيجابية، وتراجع أحيانًا أخرى وكان أيضًا أحد أسباب تراجع الفريق.

لعب تاليسكا مع النصر 28 مباراة في جميع البطولات سجل بها 16 هدفًا وصنع 4، وقد سجل 14 هدفًا في الدوري السعودي ويُنافس على لقب الهداف مع أوديون إيجالو ولياندري تاوامبا ورومارينيو وعبد الرزاق حمدالله.

اللاعب لم يستطع إحراز أي هدف في المباريات الخمسة الأخيرة وتحديدًا بعد تصريحاته الجدلية ضد زميله السابق "حمدالله"، وقد ساهم ذلك الأداء الضعيف من جانبه في خسارة النصر لمباراتين والتعادل في ثالثة.

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