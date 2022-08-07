بطلب من جارسيا .. النصر يعود لهدفه "الصربي" القديم

صفقة جديدة تلوح في الأفق للفريق السعودي

رغم انشغاله بالقضايا والشكاوى، مازال مجلس إدارة النصر بقيادة مسي آل معمر يعمل على دعم الفريق للموسم الجديد، إذ لم يكتف بالصفقات الثلاثة الجديدة ويطمح للمزيد.

من هو هدف النصر الجديد الذي طلبه جارسيا؟

موقع توتوميركاتو ويب الإيطالي أفاد أن رودي جارسيا المدير الفني للنصر طلب من ناديه جمع شمله مجددًا بالصربي آدم ليايتش.

صاحب الـ30 عامًا انتهى عقده مع بيشكتاش بنهاية يوليو الماضي ولم يُجدده ولم ينضم لأي فريق حتى الآن، وقد أشار الموقع الإيطالي المختص بسوق الانتقالات إلى سعي الفريق السعودي للتعاقد معه.

ليايتش كان قد عمل مع جارسيا في روما، حيث لعب 74 مباراة تحت قيادته سجل بها 15 هدفًا وصنع 8.

النصر كان قد حاول ضم اللاعب خلال العامين الماضيين، وقد عرض مبادلته مع نجمه السابق جوليانو في 2020 لكن النادي التركي بالغ في طلباته المالية مما حال دون إتمام الصفقة.

ما هي تحركات النصر في صيف 2022؟

النصر تخلى عن لاعبيه جوناثان رودريجيز وراميرو فونيس موري بعد فشلهما في تقديم الأداء المطلوب خلال الموسم الماضي.

وأتم النادي تعاقده مع الثلاثي دافيد أوسبينا وجيسلان كونان ولويس جوستافو في صفقات انتقال حر استغلالها لعدم ارتباطهم بأي نادٍ.

الناقد الرياضي مبارك الشهري أكد أمس استهداف النادي للاعبين إلى ثلاثة قبل غلق سوق الانتقالات الصيفي الجاري، وقد تحدثت الأخبار الأخيرة عن استهداف مهاجم وقلب دفاع.