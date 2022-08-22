بطريقته الخاصة .. رونالدو يرد على انتقادات كاراجر!

رونالدو يحرج كاراجر على الهواء

قاطع كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد تغطية قناة سكاي سبورتس قبل مباراة الشياطين الحمر مع ليفربول حيث احتضن زملائه السابقين جاري نيفيل وروي كين، لكنه تجاهل مدافع ليفربول السابق جيمي كاراجر.

المحللون الثلاثة كانوا في أرض الملعب يتحدثون بينما كان المهاجم البرتغالي وفريقه يستعدون للإحماء، قبل أن يتوجه الفائز خمس مرات بالكرة الذهبية إليهم ويقوم بالترحيب بهم.

والتقطت كاميرات شبكة "سكاي سبورتس" المشهد، حيث توجه رونالدو قبل المباراة لمصافحة لاعبي يونايتد السابقين نيفيل وكين، لكنه تجاهل كاراجر قبل العودة إلى الإحماء ورفض التحدث أمام الكاميرا.

لماذا تجاهل رونالدو الحديث مع كاراجر؟

قال ديفيد جونز مقدم قناة سكاي سبورتس مازحًا مع كاراجر: "محادثة لطيفة معك جيمي"، أجاب كاراجر: "فارغة تمامًا!".

ربما تذكر مهاجم ريال مدريد ويوفنتوس السابق أن كاراجر يعتقد أن ليونيل ميسي هو أعظم لاعب في كل العصور، وليس هو.

كذلك كاراجر ينتقد رونالدو بشدة في الآونة الأخيرة أيضًا، بل إنه وصف عودته إلى اليونايتد بأنه توقيع "غريب"، بالإضافة لكونه أحد أساطير ليفربول المنافس الأزلي لمانشستر يونايتد.

الجدير بالذكر أن جماهير مانشستر يونايتد تنفست الصعداء عقب الفوز أمام ليفربول بهدفين مقابل هدف في ثالث جولات البريميرليج.