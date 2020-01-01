بطريقة بنزيما في ليفربول.. آرسنال يفوز أخيرًا والضحية ساوثامبتون

نتيجة مستحقة..

عاد آرسنال أخيرًا إلى نغمة الانتصارات بعد الفوز على مضيفه ساوثامبتون بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت مساء الخميس على ملعب سانت ماري ضمن الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان آرسنال قد هُزِم في أول مباراتين له بعد عودة النشاط الأسبوع الماضي، حيث فاز مانشستر سيتي عليه بهدفين نظيفين ثم خسر بهدفين لهدف من برايتون.

لكن أخيرًا تمكنت كتيبة ميكيل أرتيتا من العودة إلى طريق الفوز بتخطي عقبة ساوثامبتون، فأحرز إدي نيكيتاه هدف المقدمة في الدقيقة 20 من خطأ فادح للحارس أليكس ماكارثي على شاكلة هدف كريم بنزيما في ليفربول بنهائي دوري أبطال أوروبا 2018.

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ثم استطاع البديل جو ويلكوك من وضع الهدف الثاني بعد ارتداد تسديدة لاكازيت من يد ماكارثي إليه داخل منطقة الجزاء، ليُنهي أي آمال لأصحاب الأرض في العودة بوضع الكرة في الشباك بالدقيقة 87.

وشهدت المباراة تحصل جاك ستيفنز مدافع ساوثامبتون على بطاقة حمراء في الدقيقة 86 بعدما عرقل بيير أوباميانج وهو في طريقه إلى الانفراد بالمرمى على حدود منطقة الجزاء، وكانت هذه الكرة نواة الهدف الثاني بشكلٍ عام.

كما طمأن الحارس إميليانو مارتينيز جمهور آرسنال على أن مرماهم في آمان، إذ قدّم مباراة كبيرة للغاية بتصديات مميزة ستجعل حتمًا إدارة النادي تصرف النظر عن التعاقد مع حارس آخر لحين عودة الحارس الأساسي بيرند لينو من إصابته.

الفوز رفع رصيد آرسنال إلى النقطة 43 وجعله يرتقي إلى المركز التاسع، بينما تجمد رصيد كتيبة رالف هازنهوتل عند النقطة 37 وبقيّ في المركز الرابع عشر.