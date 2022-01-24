يبدو أن نهاية حكاية المهاجم الفرنسي بافيتمبي جوميس مع نادي الهلال السعودي قد قاربت على النهاية بشكل رسمي، وفقًا لما يُصدر من اللاعب خلال الفترة الأخيرة.

التأكيد الأول من جوميس:

الفرنسي دخل الفترة الحرة في عقده مع الزعيم، وليس هناك نية لتجديد العقد، لكن الحديث الدائر حاليًا حول ما إذا كان الهلال سيبقيه الستة أشهر المتبقية أم سيستغنى عنه خلال يناير الجاري.

لكن قبل أيام، ألمح اللاعب لاحتمالية رحيله، الأمر متوقف فقط على اجتماع مع فهد بن نافل؛ رئيس النادي.

جوميس قال: "لا أعلم ما إذا كانت مباراة الباطن الأخيرة لي أم لا، لكني قد تكون كذلك". (طالع التفاصيل)

رسالة جوميس الوداعية والمريسل يرد عليه:

جوميس زاد من التأكيدات حول رحيله، برسالة كتبها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فرغم غموضها إلا أنها بنسبة كبيرة تشير إلى مستقبله.

جوميس نشر صورة أسد وقت غروب الشمس، معلقًا: "عندما يصبح الحلم واقعًا، تغرب الشمس ثم تشرق نحو أفق آخر".

هذه الرسالة رد عليها الإعلامي النصراوي عبد العزيز المريسل برمز "قلب مكسور"، معربًا عن حزنه لرحيل جوميس.

لكن حزن المريسل هو فقط مجرد محاولة لاستفزاز الهلاليين، لرحيل مهاجمهم الأول على مدار مواسم الماضية.

ماذا قدم جوميس مع الهلال؟

الفرنسي كان قد انضم للهلال في صيف عام 2018 قادمًا من جلطة سراي التركي.

خلال الموسم الجاري، شارك صاحب الـ36 عامًا في 19 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها تسعة أهداف.

وبشكل عام، خاض جوميس بالقميص الأزرق 147 مباراة في مختلف البطولات، وأحرز 107 هدفًا، وصنع 16 آخرين.

أما على مستوى البطولات، فقد حصد لقب الدوري مرتين، ولقب دوري أبطال آسيا مرتين، ولقب وحيد من كأس الملك وكأس السوبر السعودي.

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