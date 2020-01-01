بطاقة حمراء كلفت رونالدو iMac لكل لاعبي يوفنتوس

تشيزني يكشف سرًا عن يوفنتوس أليجري كان ضحيته كريستيانو رونالدو

كشفت حارس مرمى نادي يوفنتوس الحالي تشيزني سرًا حول البطاقة الحمراء التي كلفت كريستيانو رونالدو شراء أجهزة iMac لكل لاعبي الفريق.

وكان رونالدو قد حصل على بطاقة حمراء في أولى مشاركاته مع يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا وتحديدًا في سبتمبر من العام 2018.

حينها كان يوفنتوس يلعب أمام فالنسيا وقام الحكم بإشهار بطاقة حمراء في وجه رونالدو بعد أن قام بشد شعر لاعب الخفافيش، في مشهد اعترض عليه رونالدو إلى حد البكاء.

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وحول ذلك، قال تشيزني إنه أثناء تولي ماسيمليانو أليجري تدريب نادي يوفنتوس، فإنه كان يضع نظامًا بأن يشتري اللاعب الحاصل على بطاقة حمراء شيئًا لكل لاعبي الفريق.

وأضاف أنه حينما طرد رونالدو بات مطالبًا بشراء شيء ما لكل زملائه في الفريق، الأمر الذي رفضه في البداية نظرًا لاعتقاده أنه لم يفعل شيئًا وأن حالة الطرد ظالمة.

وفي النهاية قام كريستيانو رونالدو بشراء جهاز iMac لكل لاعب في يوفنتوس، ولكن الأمر لم يكن سهلًا، حيث استغرق حوالي شهرين من الجدل.

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يذكر أن كريستيانو رونالدو قد حقق لقب الدوري الإيطالي بنهاية موسمه الأول مع يوفنتوس، وفشل في تحقيق دوري أبطال أوروبا بعد الخروج من ربع النهائي على يد أياكس.