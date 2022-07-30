بصورة.. رونالدو ينهي الجدل حول مستقبله في سوق الانتقالات!

البرتغالي يحسم مصيره

وسط حالة الجدل الكبيرة حول مستقبله برفقة مانشستر يونايتد، أبدى البرتغالي كريستيانو رونالدو بادرة تدعو للتفاؤل بشأن جماهير فريق ملعب أولد ترافورد.

فقد نشر صاروخ ماديرا صورة له برفقة لاعبي مانشستر يونايتد أثناء حصة تدريبية خاضها مع الفريق الذي يستعد لانطلاق الموسم الكروي في إنجلترا وذلك يوم الخامس من أغسطس، بينما يفتتح مانشستر يونايتد مبارياته هذا الموسم بمواجهة برايتون في السابع من الشهر ذاته على ملعب أولد ترافورد.

وكتب رونالدو عبر حساباته الرسمية على الصورة: "العمل يتواصل".

بذلك الظهور، يطوي رونالدو صفحة الجدل الذي لحق بمستقبله في مانشستر يونايتد ويثبت أنه على أتم الاستعداد للموسم الكروي الجديد برفقة المدرب إريك تين هاج.

وكان المدرب الهولندي قد أكد أن مشروعه في قلعة أولد ترافورد قائم على وجود رونالدو في صفوف الفريق، الأمر الذي أقنع البرتغالي في نهاية المطاف بالبقاء في يونايتد.

وكانت مصادر صحفية قد أكدت أن نابولي تقدم بعرض في الساعات الأخيرة لضم رونالدو مستغلًا رغبة البرتغالي في اللعب بمسابقة دوري أبطال أوروبا التي لم يتأهل إليها فريق المدرب تين هاج.

وكسر رونالدو مؤخرًا حاجز الصمت حين قال إن كل ما يشاع عنه في سوق الانتقالات هو "من أجل كسب المال" وإن من يكتبون عنه "عليهم أن يحاولوا مرة أخرى أن يجلبوا أخبارًا صحيحة".