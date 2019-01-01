بشيكتاش يرفض عرض روما من أجل فيدا

محاولات روما من أجل ضم هدف ليفربول السابق فيدا تفشل بسبب رفض بشيكتاش

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

رفض نادي بشيكتاش التركي عرض نادي روما الإيطالي من أجل ضم المدافع الدولي الكرواتي فيدا، بعدما أبدى الفريق التركي عدم استعداده لبيع اللاعب في الوقت الحالي.

وكان روما قد قدم عرضًا للحصول على خدمات المدافع الكرواتي فيدا خلال موسم الانتقالات الشتوية الحالية من أجل حل مشكلة دفاعه التي ظهرت واضحة منذ بداية الموسم.

وكان بشكتاش قد رفض عددًا من العروض المقدمة للاعبيه خلال الوقت الحالي، وذلك من أجل احتياجه لهم في المنافسات المحلية والقارية.

ورفض بشكتتاش أيضًا التخلي عن لاعبه الآخر إنزو روكو، والذي تلقى بدوره عرضًا خلال الأيام القليلة الماضية من نادي ليفانتي الإسباني.

وفتح بشيكتاش الباب أمام الأندية الراغبة في التعاقد مع أي من لاعبيه لإعادة المفاوضات خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة وليس الآن.