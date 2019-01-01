بشير يتحدث عن غلق الدحيل للملف الآسيوي.. والاستعداد لكأس الأمير

الدحيل يحسم تأهله إلى الدور الثاني في دوري أبطال آسيا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث محمد بشير السليطي المنسق الإعلامي لفريق الدحيل القطري عن التأهل إلى الدور الثاني من دوري أبطال آسيا، بعد التعادل أمام الاستقلال الإيراني.

وتأهل الدحيل بعد التعادل بهدف لكل فريق في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، في اللقاء الذي أقيم اليوم.

وقال بشير في تصريحات عقب اللقاء: "أبارك لإدارة النادي وللجهازين الفني والإداري ولكل منتسبي ومشجعي نادي الدحيل النتيجة التي خرج بها الفريق مساء اليوم أمام الاستقلال الإيراني والتعادل الذي جعلنا نتخطى مرحلة المجموعات".

وأضاف: "هذه النتيجة جاءت بالإصرار والمسؤولية التي تحملها لاعبو الفريق رغم الضغط الجماهيري الكبير الذي واجهوه ولكنهم كانوا في الموعد ونجحوا في تحقيق نتيجة إيجابية رغم أن الجميع كان يعمل على الخروج من ملعب آزادي بانتصار".

وتابع السليطي: "الجهاز الفني واللاعبون أغلقوا الملف الآسيوي والأن تحول تفكيرهم بالكامل لمواجهتنا القادمة في الدور نصف النهائي من كأس سمو الآمير وهي البطولة التي سنقاتل من أجل الحفاظ على لقبها في خزائن النادي".

وأصبح الدحيل رصيده 8 نقاط في وصافة مجموعته خلف الهلال المتصدر وصعدوا إلى الدور المقبل من دروي أبطال آسيا.