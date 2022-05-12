بشهادة إيطالية .. النصر أخطأ في أمر واحد بقضية كنو!

كشف الإيطالي سلفاتوري شوفال، رئيس رابطة المحاميين الرياضيين الإيطاليين، عن الخطأ الذي وقعت فيه إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، في قضية محمد كنو لاعب وسط نادي الهلال.

ما هي آخر تطورات قضية محمد كنو؟

في ليلة عيد الفطر المبارك، أصدرت غرفة فض المنازعات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، قراراتها في شكوى النصر ضد الهلال وكنو..

كنو كان قد وقع عقود انتقاله للعالمي في صفقة انتقال حر في يناير الماضي، بعدما دخل الفترة الحرة في عقده مع الزعيم.

لكن بعدها بأيام، قرر تجديد عقده مع الأزرق، ليورط نفسه في قضية التوقيع لناديين في آن واحد.

غرفة فض المنازعات قررت على خلفية هذه الأزمة، إيقاف اللاعب لمدة أربعة أشهر، حرمان الزعيم من التعاقدات لفترتين، مع إلزامهما بدفع تعويض مالي للنصر قدره 27 مليون ريال سعودي.

وأصدرت إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل، بيانًا رسميًا، في أول تعليق لها على الأزمة، واصفة القرارات بالمجحفة، ومقررة الاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي. (طالع التفاصيل من هنا)

ما هو الخطأ الذي وقع فيه نادي النصر؟

سلفاتوري قال خلال تصريحات لبرنامج "في المرمى" عبر قناة العربية: "حسب اللوائح الدولية، لأنني لا أعرف اللوائح السعودية، أرى أن الالتزام الوحيد الذي يفرض على نادي النصر، أن يسجل فورًا عقد اللاعب لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم".

وتابع: "نتحدث أيضًا عن لاعب وقع عقدًا مع نادي النصر، وحصل على شيك ودفعة مسبقة بحوالي 7 ملايين ريال سعودي، وبعدها وقع العقد مع نادي النصر".

وواصل: "موقف اللاعب أنه كان على علم بعقده مع نادي النصر وحصل على دفعة مسبقة، أرى أنه بدلًا من أن نناقش الجوانب الملزمة بنادي النصر، أن ننظر للسبب الذي جعل كنو لا يخبر الهلال بأنه وقع على عقد مع الفريق الأصفر".

المحامي الإيطالي اختتم حديثه قائلًا: "أرى أنه كان يجب على النصر تسجيل العقد بالاتحاد السعودي لكرة القدم، وبالتأكيد فإن فيما يتعلق بالعلاقات بين الأندية التي تنتمي لنفس اتحاد الكرة، كان ينبغي أن يكون هناك تواصل بين الناديين ولكن هذا من باب المجاملة فقط".

هل النصر ملزم بإبلاغ الهلال بالتوقيع مع كنو؟ .. الايطالي سالفاتوري شوفال رئيس رابطة المحامين الرياضيين يجيب: الجانب الملزم للنصر هو تسجيل عقد كنو في الاتحاد السعودي لكرة القدم. ⁧#في_المرمى⁩ pic.twitter.com/mqsTEsFcUg — العربية - في المرمى (@FilMarma) May 11, 2022

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