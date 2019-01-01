بشكتاش يوضح سبب التعاقد مع النني

النني انضم إلى بشكتاش على حساب هدف آخر للنادي

فيسبوك تويتر بلال محمد

أوضح عبد الله أفشي، المدير الفني لنادي بشكتاش التركي، سبب تعاقد فريقه محمد النني لاعب أرسنال.

وانضم النني إلى بشكتاش التركي على سبيل الإعارة، في فترة الانتقالات الماضية، مع أحقية الشراء في نهاية الموسم.

وقال أفشي في تصريحات صحفية نقلتها وسائل الإعلام التركية: "مدرب اللياقة البدنية صديق شخصي لي منذ أيام المنتخب الوطني التركي".

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وواصل: "لقد تحدث معي وأخبرني كل التفاصيل عن النني، وبعد ذلك قررنا التعاقد معه".

وكشف رئيس النادي، أن فريقه كان مهتما بالتعاقد مع ماريو ليمنيا من ساوثهامبتون، الذي انضم إلى جلطة سراي، وواجه النادي بعد ذلك مشكلة خطيرة وقرر التعاقد مع النني.

وأكمل حديثه قائلاً: "تابعنا ليمينا واعتقدنا أنه سيكون لاعباً جيداً في الفريق، ولكن كانت لدينا معلومات ضئيلة عن اللاعب، حاولنا زيادتها ولكن في ذلك الوقت كان الأمر صعباً".