بشكتاش يُهدد آمال الاتحاد في ضم مدافع ليون

صراع كبير على المدافع الذي انتهى عقده مع ناديه

باتت آمال الاتحاد في تلبية طلب مدربه كوزمين كونترا بالتعاقد مع مدافع ليون، جايسون ديناير، مهددة بقوة من نادي بيشكتاش التركي الذي دخل في مفاوضات متقدمة مع اللاعب.

المدافع البلجيكي مرتبط بعقد مع ليون ينتهي بنهاية يونيو الجاري، وقد ارتبط اسمه بالعديد من الأندية مثل فياريال وسلتا فيجو وفالنسيا وسط محاولات من ناديه الفرنسي تجديد عقده.

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موقع فوت ميركاتو الفرنسي أوضح أن نادي رين الفرنسي كان أكثر المهتمين بالتعاقد مع ديناير، لكن اللاعب حاليًا في مفاوضات متقدمة مع بيشكتاش للانضمام إليه في صفقة انتقال حر بداية الموسم المقبل.

ويسعى العميد لدعم دفاعه بعد معاناته من الإصابات المتكررة لمدافعيه هذا الموسم خاصة غياب أحمد حجازي لفترة طويلة لإصابته خلال تواجده مع منتخب بلاده مصر في كأس أمم إفريقيا 2021، وكذلك في ظل الحديث المثار في الإعلام المصري حول إمكانية عودة حجازي للنادي الأهلي الموسم القادم.

ديناير سبق أن لعب لأندية سلتيك وجلطة سراي وسندرلاند، وقد انضم لشباب مانشستر سيتي في بداية مسيرته الكروية لكنه لم يلعب أي مباراة مع الفريق الأول واكتفى بـ17 مباراة مع فريق تحت 21 عامًا.

صاحب الـ26 عامًا لعب مع ليون 21 مباراة في جميع بطولات الموسم الأخير سجل بها 3 أهداف وصنع واحد.