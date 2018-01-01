بشكتاش ينهي تعاقده مع بيبي
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كشفت تقارير صحفية عن قيام إدارة بشكتاش التركي بفسخ تعاقد النادي مع المدافع البرتغالي بيبي.
جاء ذلك وفقاً لما ذكرته beIN، بينما أضافت مصادر إخبارية تركية أن بيبي قد أخلى غرفته بالفعل.
وكان بيبي قد وقع عقداً مدته عامين في صيف 2017، عقب نهاية عقده مع ريال مدريد.
وبهذا الإنهاء، ستوفر إدارة بشكتاش 2.5 مليون يورو بقية راتب اللاعب السنوي البالغ 5 مليون يورو.
يذكر أن المدافع البرتغالي -35 عاماً- قد توج بلقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات مع ريال مدريد، كما توج ببطولة أمم أوروبا مع منتخب البرتغال عام 2016.