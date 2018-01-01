بشكتاش ينهي تعاقده مع بيبي

بشكتاش يوفر نصف راتب اللاعب السنوي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

كشفت تقارير صحفية عن قيام إدارة بشكتاش التركي بفسخ تعاقد النادي مع المدافع البرتغالي بيبي.

جاء ذلك وفقاً لما ذكرته beIN، بينما أضافت مصادر إخبارية تركية أن بيبي قد أخلى غرفته بالفعل. اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

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وكان بيبي قد وقع عقداً مدته عامين في صيف 2017، عقب نهاية عقده مع ريال مدريد.

وبهذا الإنهاء، ستوفر إدارة بشكتاش 2.5 مليون يورو بقية راتب اللاعب السنوي البالغ 5 مليون يورو.

يذكر أن المدافع البرتغالي -35 عاماً- قد توج بلقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات مع ريال مدريد، كما توج ببطولة أمم أوروبا مع منتخب البرتغال عام 2016.