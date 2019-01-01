النني: بشكتاش قادر على الفوز بالدوري الأوروبي وأوزيل لعب دوراً في انتقالي

النني يؤكد أن أوزيل لعب دوراً كبيراً في إقناعه بالانتقال إلى الدوري التركي

فيسبوك تويتر بلال محمد

كشف محمد النني، لاعب بشكتاش التركي أن زميله السابق مسعود أوزيل لعب دوراً كبيراً في انتقاله إلى تركيا.

وانضم النني إلى بشكتاش، خلال الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية الماضية، على سبيل الإعارة من أرسنال الإنجليزي.

وقال النني في تصريحات للصحافة التركية: "أوزيل صديقي تجمعنا علاقة جيدة ولدينا ذكريات طيبة في أرسنال".

وواصل: "تحدثت معه قبل الانضمام إلى بشكتاش، أخبرني بالموافقة دون تفكير وقال لي إن بشكتاش نادٍ كبير ويجب أن انضم إليهم".

وتابع: "سعيد بأول أسبوعين لي هنا، الجمهور أظهر لي الحب أرغب في شكرهم، هدفي الأساسي هو مساعدة الفريق".

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وأتم تصريحاته قائلاً: "الفريق يضم لاعبون على مستوى عالٍ، نطمح لتحقيق النجاحات في تركيا وأوروبا، أعتقد أننا قادرون على التتويج بالدوري الأوروبي".

وشارك النني مع بشكتاش في مباراة واحدة بالدوري التركي، مساء أمس السبت وكانت أمام جازي شهير ولكنه حصل على بطاقة حمراء في الدقيقة 75.