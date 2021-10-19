بُشرى للهلال أم رقم خادع؟ .. جارديم لم يخسر أمام بيدرو أبدًا

النصر والهلال وجهًا لوجه في نصف نهائي دوري أبطال آسيا

تترقب الجماهير لحظة إطلاق الأسترالي كريستوفر بيث صافرته لإعلان بدء مواجهة القرن بين الهلال والنصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا على ملعب مرسول بارك بالرياض وسط مدرجات ممتلئة.

جماهير الفريقين تُتابع كل كبيرة وصغيرة خاصة باللقاء، وتُحاول إيجاد أي تفصيلة صغيرة تمنحهم شعورًا بالتفاؤل وتُهدئ من الأعصاب المتوترة للغاية، وقد وجد الجمهور الأزرق تلك المعلومة المبشرة والخاصة بسجل المباريات بين المدربين ليوناردو جارديم وبيدرو إيمانويل.

ما هي نتائج مواجهة جارديم وبيدرو السابقة؟

مواجهة نصف نهائي آسيا هي بالتأكيد الأولى التي ستجمع المدربين بعد توليهما تدريب الهلال والنصر، لكنها ستكون الخامسة في تاريخهما.

المثير للانتباه أن المواجهات الرابعة السابقة لم تشهد أي خسارة لمدرب الهلال، إذ فاز على منافسه 3 مرات وتعادل مرة واحدة.

المواجهتين الأولى والثانية كانتا في الدوري البرتغالي موسم 2011-2012، حين كان جارديم يعمل مع براجا وبيدرو يقود أكاديميكا، وقد انتهى لقاء الذهاب بالتعادل السلبي، فيما فاز جارديم إيابًا 2-1.

المواجهتين الثالثة والرابعة حدثتا خلال موسم 2013-2014 من الدوري البرتغالي، حين كان جارديم يُدرب سبورتينج لشبونة وبيدرو يعمل مع أروكا، وهنا تفوق الأول في الأولى 5-1 وفي الثانية 2-1.

مباراة الليلة على مرسول بارك ستكون الأولى بين المدربين البرتغاليين خارج الوطن، وستكون كذلك الأولى بنظام خروج المغلوب.

بُشرى للهلال أم رقم خادع؟

من حق جماهير الزعيم أن تفرح بتلك المعلومة وتضعها ضمن العوامل التي تُرجح كفة فريقها على النصر، لكن عليهم أن ينتبهوا أن هذا الرقم في المواجهات المباشرة السابقة بين جارديم وبيدرو يبدو مخادعًا كثيرًا.

لماذا؟ لأن الواضح أن الفرق التي كان يُدربها جارديم أقوى كثيرًا من تلك التي كان يُشرف عليها بيدرو، مما جعل فوز الأول طبيعيًا ومنطقيًا.

مباراة المدربين تحت شعار الهلال والنصر ستكون الأولى المتوازنة بينهما من حيث قوة كل فريق وجودته الفنية والبدنية.

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