بشرى للجماهير وإجراءات مشددة .. تفاصيل السوبر الإفريقي بين الأهلي والنهضة

تعرف على التفاصيل الخاصة بمباراة السوبر الإفريقي

انطلقت بعثة فريق النادي الأهلي من جنوب إفريقيا، متوجهة إلى العاصمة القطرية الدوحة، من أجل خوض مباراة كأس السوبر الإفريقي أمام فريق نهضة بركان المغربي، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل.

الأهلي المتوج بلقب بدوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك، سيواجه نهضة بركان المغربي المتوج بكأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب فريق بيراميدز.

كيف سيتم استقبال الأهلي في الدوحة؟

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أن مباراة كأس السوبر ستقام بين الأهلي ونهضة بركان في بيئة آمنة بيلوجيًا، بنظام "الفقاعة الطبية".

وخلال بيان "كاف" عبر موقع الرسمي، أكد أن مباراة الأهلي ونهضة بركان ستقام على ملعب جاسم بن حمد بالدوحة عاصمة قطر، وكلا الفريقين والمسؤولين الذين سيشاركون في المباراة، سيكونون داخل فقاعة بيولوجية عند الوصول".

بيان الاتحاد الإفريقي أضاف أن الأمر سيتضمن المباراة التي تلعب خلف أبواب مغلقة، وعدم الاتصال بأشخاص خارج البيئة الآمنة بيولوجيًا قبل المباراة، هذه هي المرة الأولى التي يتبنى فيها كاف نظام فقاعة بيولوجية كاملة في مباراة، منذ بداية وباء فيروس كورونا العام الماضي".

هل ستحضر الجماهير مباراة السوبر الإفريقي؟

ومن جانبها أعلنت رابطة جمهور النادي الأهلي في قطر، عن الموافقة على حضور الجماهير الحاصلين على لقاح فيروس كورونا لمباراة السوبر، والتي ستجمع بين المارد الأحمر ونهضة بركان، بنسبة 30% من سعة استاد جاسم بن حمد.

وأصدرت الرابطة بيانًا، جاء نصه كالآتي: "بعد العديد من المباحثات والاجتماعات بين الجهات المنظمة، تقرر أخيرًا الموافقة على الحضور الجماهيري في مباراة بطولة كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان المغربي بنسبة 30%، مقسمة بين جماهير طرفي المباراة".

البيان تابع: "جار الآن ترتيب آلية طرح التذاكر وسيتم الإعلان بواسطة اللجنة المنظمة على آلية الحصول على التذاكر خلال 48 ساعة".

ما هي اشتراطات حضور الجماهير لمباراة السوبر؟

وأعلنت اللجنة المحلية المنظمة للمباراة، اشتراطات حضور الجماهير، حيث جاءت كالآتي:

"يُسمح بحضور 30% من الجماهير من عمر 12 سنة فما فوق، ممن تلقوا جرعتي لقاح كورونا، وكذلك المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا المُستجد خلال التسعة أشهر التي تسبق موعد المباراة، وذلك عند تفعيل المرحلة الأولى من خطة الرفع التدريجي للقيود والقرار الذي يشير إلى ذلك".

"يلتزم المنظمون والحضور بجميع الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المنصوص عليها من قبل وزارة الصحة العامة، والخاصة ببروتوكول عودة الأنشطة والفعاليات والمعارض في قطر".

"لا يُسمح بتقديم المشروبات أو المأكولات أو إدخالها من قبل الجمهور إلى المدرجات، ولا يُسمح بتجمع الجماهير في أي مكان داخل الاستاد وخارجه خاصة عند المداخل، ويجب الالتزام التام بقواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة طوال الوقت".

هل ستذاع مباراة السوبر الإفريقي على قنوات مفتوحة؟

انتشرت بعض الأخبار خلال الساعات الماضية، حول إمكانية إذاعة مباراة كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان المغربي عبر قناة "bein sports" المفتوحة.

ولكن أكد محمد الجزار؛ الصحفي المصري في صحيفة "الوطن" القطرية، على أن مباراة السوبر الإفريقي لن تذاع على القناة المفتوحة، وذلك بسبب الحقوق والرعاة، وأن المباراة ستنقل على قناتي bein 4 وقناة Premium1.

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