بشرى لقطر .. نجم السنغال مهدد بالغياب عن المونديال بسبب المنشطات

المنشطات تحرم السنغال من بالدي

يغيب كيتا بالدي عن منتخب السنغال في كأس العالم قطر 2022، بعد انتهاكه لسياسة مكافحة المنشطات.

تم استدعاء الجناح البالغ من العمر 27 عامًا لإجراء اختبار تعاطي المنشطات عندما كان لاعبًا في كالياري شهر إبريل الماضي، قبل أن يغادر للانضمام إلى نادي سبارتاك موسكو الروسي.

وأكد سبارتاك أن بالدي لا يزال محكومًا بخرق البروتوكول، وبالتالي تم إيقافه من قبل المحكمة الوطنية الإيطالية لمكافحة المنشطات.

الكشف عن مدة غياب كيتا بالدي عن السنغال

ويبدأ الإيقاف على الفور ويستمر حتى أوائل ديسمبر، حيث ستقام مباريات بلاده الثلاث في المجموعة الأولى خلال كأس العالم في أواخر نوفمبر.

وجاء في بيان سبارتاك : "تم إيقاف لاعب الوسط كيتا بالدي من قبل المحكمة الوطنية الإيطالية لمكافحة المنشطات حتى 5 ديسمبر بسبب تعاطي المنشطات أثناء اللعب مع كالياري".

وأضاف: "العينة المأخوذة من كيتا في ذلك اليوم لم تجد أي مواد محظورة ومع ذلك، وفقًا لقانون الانضباط فإن أي عقوبة تتعلق بالمنشطات تفرضها جمعية رياضية وطنية أو دولية أخرى، وهي منظمة وطنية لمكافحة المنشطات يتم قبولها تلقائيًا من قبل الفيفا ويجب الاعتراف بها من قبل جميع الاتحادات والجمعيات".

وأردف: "وبناءً على ذلك، فإن العقوبة التي تطبقها منظمة مكافحة المنشطات الإيطالية تخضع للاعتراف من قبل الاتحاد الروسي".

وأتم البيان: "بموجب شروط عدم الأهلية، سيتمكن اللاعب من العودة إلى عملية التدريب في موعد لا يتجاوز 22 يومًا قبل انتهاء مدة العقوبة".

يذكر أن السنغال ودعت كأس العالم 2018 من دور المجموعات، بعد أن احتلوا المركز الثالث، وخلال هذه النسحة ستواجه كتيبة أليو سيسيه كلّا من هولندا، والبلد المضيف قطر والإكوادور في مباريات المجموعة الأولى.