بشرى لبرشلونة .. ليفاندوفسكي غاضب من تكتيك ناجلسمان

يعيش نادي بايرن ميونخ الألماني على صفيح ساخن منذ توديع منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا من الدور ربع النهائي في مفاجأة مدوية أمام فياريال الإسباني.

ما حدث أمام فياريال والخروج من دوري الأبطال قد يؤثر على مستقبل البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم الفريق.

عقد ليفاندوفسكي مع بايرن ميونخ ينتهي في صيف 2023، وأشارت تقارير إلى أن النجم الهولندي يرغب في الرحيل عن الفريق في الصيف المقبل.

وحسب قناة "سبورت 1" التلفزيونية الألمانية، فإن ليفاندوفسكي يقود جبهة في بايرن ميونخ قامت بتوجيه انتقادات إلى يوليان ناجلسمان مدرب الفريق.

الانتقادات كانت بسبب التدريبات المعقدة للغاية التي يفرضها المدرب، بالإضافة إلى التكتيكات التي يتبعها ناجلسمان أحيانًا في المباريات.

ومع حالة الغموض بشأن مستقبل ليفاندوفسكي وعدم اتخاذ قرار بشأن التجديد مع بايرن ميونخ، فقد ارتبط البولندي الدولي بالانتقال إلى صفوف برشلونة الإسباني.

إلا أن ماتيو أليماني المدير الرياضي لنادي برشلونة أكد في تصريحات إعلامية مؤخرًا على احترام ليفاندوفسكي، وعدم وجود اتفاق لضمه رغم التكهنات.

إلا أن زوجة ليفاندوفسكي أثارت الجدل من جانبها، بعد أن كشفت عبر حسابها على موقع "إنستجرام" عن تعلمها اللغة الإسبانية، وطلبت نصائح من متابعيها بخصوص هذه الخطوة.

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