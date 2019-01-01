بشروطه التعجيزية - ريبيري يزيد من حظوظ بقاء موسى في النصر

المهاجم النيجيري لم ينل رضاء الجماهير السعودية الموسم الماضي، لكن يبدو أنه باقٍ للموسم الثاني

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يبدو أن النصر السعودي سيكون مضطرًا للإبقاء على مهاجمه النيجيري أحمد موسى في صفوفه، رغم مردوده دون المتوقع الذي ظهر به في الموسم الماضي.

النيجيري انضم لصفوف العالمي في الميركاتو الصيفي الماضي في صفقة كانت هي الأغلى في تاريخ الدوري السعودي، لكنه نال انتقادات الجمهور، الذي انتظر منه الكثير.

ووفقًا لصحيفة "عكاظ" السعودية فإن حظوظ موسى في البقاء بالنصر زادت مع تضاؤل فرص انضمام الفرنسي فرانك ريبيري؛ لاعب بايرن ميونخ الألماني، إلى صفوف النادي العاصمي.

وأوضحت الصحيفة أن شروط ريبيري كانت تعجيزية على مجلس إدارة النصر، مما اضطره لصرف النظر عن ضم الفرنسي.

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"عكاظ" كذلك أشارت إلى أن البرتغالي روي فيتوريا؛ المدير الفني للنصر، طالب الإدارة بالإبقاء على المهاجم النيجيري في حال عدم وجود بديل أكثر كفاءة بدلًا من ضم لاعب أقل في الإمكانيات.

يذكر أن النيجيري انتظم في مران النصر أمس الجمعة، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها، عقب مشاركته مع منتخب بلاده في كأس أمم أفريقيا مصر 2019.

وساهم صاحب الـ26 عامًا خلال سبع مباريات شارك بها في كان 2019، في حصول نيجيريا على الميدالية البرونزية بالفوز على تونس بهدف وحيد، لكنه لم يهز الشباك في أي مباراة.

أما مع النصر فشارك موسى الموسم الماضي في 26 مباراة، سجل خلالها سبعة أهداف وصنع مثلهم.