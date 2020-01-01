بُشرتان وذكرى "الأهلي" - ماذا يفعل الزمالك في نصف النهائي بالألفية الجديدة؟

الزمالك يحقق تأهل هام إلى نصف نهائي دوري الأبطال

حقق الزمالك تأهل صعب للغاية إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، رغم الهزيمة أمام الترجي التونسي في استاد رادس الأوليمبي.

الزمالك حقق الفوز ذهابًا بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة الدولي الجمعة الماضية وسط أداء مبهر.

فريق القلعة البيضاء ينتظر المتأهل من الثنائي الرجاء البيضاوي المغربي ونظيره مازيمبي الكونغولي الذي سيتحدد غدًا.

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الزمالك حقق التأهل الرابع له منذ بداية الألفية الجديدة إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد مواجهة صعبة للغاية أمام الترجي التونسي.

وصعد الزمالك لأول مرة لنصف النهائي دوري أبطال إفريقيا في الألفية الجديدة في عام 2002 وحقق البطولة وقتها على حساب الرجاء المغربي بهدف تامر عبدالحميد في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي.

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وفي ثاني مناسبات التأهل إلى نصف النهائي في الألفية الجديدة كانت عام 2005 ولكنه ودع البطولة أمام غريمه التقليدي الأهلي.

وعام 2016 كانت المناسبة الثالثة للصعود لنصف نهائي البطولة الإفريقية حيث حصل على مركز الوصيف أمام صن داونز الجنوب إفريقي.