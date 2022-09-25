بشخصية "محارب" .. إبراهيموفيتش نجمًا لفيلم فرنسي كوميدي

بخلاف كرة القدم، إبراهيموفيتش يتجه إلى مجال جديد

في العام المقبل سيظهر زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان على شاشات السينما، نجم كرة القدم الذي سيكمل عامه ال 41 في أكتوبر القادم، يلعب دور شخصية "محارب" في فيلم الكوميديا الفرنسي "Asterix and Obelix: The Middle Kingdom" والذي نشر زلاتان المقطع الدعائي له عبر حسابه الرسمي على "تويتر".

ويظهر زلاتان خلال المقطع الدعائي في مشهد حرب، حيث يستفيد من مهاراته الكروية للقضاء على أعدائه.

سر اختيار إبراهيموفيتش لدور المحارب

قال غيوم كانيه، الممثل الرئيسي في دور أستريكس والمخرج، في وقت سابق أنه كان يبحث عن شخص "يتمتع بشخصية وغطرسة" للقيام بهذا الدور.

ووفقًا لكانيه، هذا ليس دورًا صغيرًا، سيكون قائد الجيش المفضل لدى قيصر.

إبراهيموفيتش ليس أول رمز رياضي يظهر في فيلم "أستريكس" ففي عام 2008، على سبيل المثال، كان لاعب كرة القدم زين الدين زيدان، ونجم كرة السلة توني باركر، ونجم الفورمولا ون مايكل شوماخر، مشاركين ​​في فيلم "أستريكس في الأولمبياد".

النجم السويدي الدولي خضع لعملية جراحية في الركبة بعد حصد ميلان لبطولة الدوري الإيطالي الموسم الماضي ومن المتوقع أن يعود في وقت لاحق هذا الشتاء.

الجدير بالذكر أن الفليم من المتوقع أن يتم عرضه لأول مرة في 1 فبراير 2023.