بسمة، أول طفلة سعودية تُرافق اللاعبين في تاريخ نهائي دوري أبطال أوروبا

الطفلة السعودية الموهوبة حصلت على مفاجأة لا تُقدر بثمن من طرف ماستركارد

حققت الفتاة السعودية الموهوبة بسمة أحد أكبر أحلامها، بعد أن تمكّنت اليوم من مرافقة اللاعبين أثناء دخولهم أرضية ملعب واندا ميتروبوليتانو لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بفضل المفاجأة التي لا تُقدر بثمن المقدمة من طرف ماستركارد.

وكانت بسمة قد فازت بالمُفاجأة عقب استعمال والدها لبطاقة الائتمان ماستركارد أثناء القيام بمُشترياته، ما مكّن ابنته من التحول لأول فتاة سعودية ترافق اللاعبين في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

ودخلت بسمة أرضية الملعب رفقة النجم السنغالي ساديو ماني الذي كان من نجوم البطولة، وساهم في تتويج فريقه باللقب بعد التفوق في النهائي على توتنهام بهدفين نظيفين.

شاهد فيديو فوز بسمة بالمُفاجأة المقدمة من طرف ماستركارد: