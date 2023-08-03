بسبب 45 ثانية.. راشفورد يكيل المديح لتين هاج ويكشف كواليس قراره الانضباطي

المدرب الهولندي يثبت أقدامه في مانشستر يونايتد

قدم الإنجليزي ماركس راشفورد كواليس اليوم الذي تم استبعاده فيه من مباراة يونايتد أمام وولفرهامبتون العام الماضي بعد وصوله متأخراً إلى اجتماع الفريق.

لقد أخرجه تين هاج من التشكيلة الأساسية للمباراة في مولينو وأوضح أن ذلك كان بسبب "الانضباط الداخلي".. انتهى الأمر بالمدرب إلى إشراك راشفورد في نهاية الشوط الأول وانتزع المهاجم الفوز بهدف متأخر.

وقال راشفورد في تصريحات لشبكة "سكاي": "لم أتأخر حتى هذا الحد - لم يكن قاسياً - لقد تأخرت فعلا، لكن ربما تأخرت حوالي 45 ثانية أو دقيقة واحدة، كنت أعرف بالفعل ما سيحدث بسبب القواعد التي طبقها في مرحلة ما قبل الموسم. القواعد هي القواعد".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في هذا السياق، أشاد راشفورد بتين هاج لإضفاء عقلية الفوز على الفريق مرة أخرى، وكشف عن رد فعل الهولندي عندما لا يلعب يونايتد بالطريقة التي يريدها مؤكدًا: "لدينا مدير يركز بالكامل على الفوز بأي ثمن ويريدنا أن نكون في أفضل حالاتنا على المستوى الفردي وأفضل ما يمكن أن نكونه كفريق واحد".

وتابع: "يريدنا أن نفوز بالألقاب، كانت هناك بعض المباريات حيث يأتي غاضبًا بين الشوطين لأننا لا نلعب جيدًا، يخبرنا أن نستمع ونسترخي".

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل



أيضًا قال راشفورد إن الهولندي يريد الفوز بكل بطولة ممكنة وأشاد بمدربه لمساعدة الفريق على التعافي من الهزائم الثقيلة مثل الخسارة 7-0 أمام ليفربول.

وقال: "عندما جاء إريك تين هاج، لم أسمعه يتحدث عن دخوله إلى المراكز الأربعة الأولى ولو مرة واحدة، لقد أراد فقط الفوز بالألقاب وعمل على إنماء هذه العقلية، لا يهم أيًا كانت المسابقة يريد أن يفوز بها، ويساعدنا على المرور من أي هزيمة ثقيلة أيًا كان عدد الأهداف التي تكبدناها".