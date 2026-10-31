بسبب 105 آلاف يورو .. ناينجولان يواجه السجن لمدة عامين!

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يواجه الدولي البلجيكي السابق رادجا ناينجولان المطالبة بسجنه لمدة عامين وغرامة قدرها 105,000 يورو بعدما اتهمته السلطات في بروكسل بارتكاب مخالفات مالية. وتعود الإجراءات القانونية المتخذة بحق لاعب الوسط السابق في الدوري الإيطالي، البالغ من العمر 38 عامًا، إلى توقيفه في يناير 2025 خلال تحقيق أوسع لمكافحة المخدرات في أنتويرب.

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النجم البلجيكي المخضرم يواجه اتهامات خطيرة

طالب مكتب المدعي العام في بروكسل رسميًا بعقوبة سجن لمدة عامين إلى جانب غرامة قدرها 105 آلاف يورو بحق نجم كالياري السابق بتهمة غسيل الأموال المزعومة. وعلى الرغم من أن اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا احتُجز في البداية من قبل الشرطة في يناير 2025 في إطار تحقيق دولي بشأن الاتجار بالمخدرات في أنتويرب، إلا أنه أصرّ باستمرار على براءته. وقد برّأته النيابة الآن من التورط المباشر في المخدرات أو في منظمة إجرامية.

تحويل نقدي يثير تدقيقًا قانونيًا

وعلى الرغم من إسقاط الاتهامات الأولية المتعلقة بالعصابة والاتجار، يرى محققو الدولة أن لاعب الوسط المخضرم، الذي كان يُلقّب بـ"النينجا" خلال فترة لعبه في إيطاليا، يجب أن يُدان رغم ذلك بتهمة التعامل مع أموال غير مشروعة تتجاوز قيمتها 100 ألف يورو. وزُعم أن هذا المبلغ سُلّم إليه من قبل صديقه نصر الدين سكاكي، وهو الشقيق الأصغر للمجرم سيئ السمعة أشرف سكاكي.

وفي معرض تفصيله للمعاملة خلال جلسة المحكمة، قال المدعي العام: "تلقّى ناينجولان 105 آلاف يورو نقدًا من سكاكي، الذي طلب تحويل المبلغ إلى حساب والدته."

وردًّا على تلك الادعاءات، أوضح ناينجولان للمحققين أنه اقترض المبلغ من سكاكي فقط للحفاظ على نمط حياته الشخصية بعد تجميد حساباته المصرفية إثر طلاقه من زوجته السابقة.

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فريق الدفاع يطالب بالبراءة الكاملة

واصل ناينجولان مسيرته الكروية في دوري الدرجة الثانية البلجيكي منذ عودته إلى أوروبا من إندونيسيا، موطن والده، حيث مثّل نادي بهايانغكارا المملوك للشرطة خلال النصف الثاني من موسم 2023-24. ثم انضم إلى لوكيرين في يناير 2025 قبل أن ينتقل إلى ناديه الحالي، باترو آيسدن، بعد عام.

ورغم أن لاعب الوسط لم يحضر الجلسة الأولى شخصيًا، أكد ممثله القانوني منير السويدي أن الدفاع سيسعى للحصول على براءة كاملة عندما يعرض قضيته الشهر المقبل، قائلًا: "لقد أثبتنا بالفعل أنه لا أساس من الصحة للاتهامات السابقة، ولم يتبقَّ سوى تهمة غسيل الأموال، لكن حتى هذه التهمة لا أساس لها."

موعد المحكمة في نوفمبر يلوح في الأفق

من المقرر أن يقدّم الفريق القانوني لناينجولان مرافعاته الدفاعية رسميًا أمام محكمة بروكسل في 13 نوفمبر في محاولة لإسقاط التهمة المالية المتبقية. ووفقًا لتقارير الإعلام البلجيكي، قد يحضر صانع ألعاب روما وإنتر السابق جلسة الشهر المقبل شخصيًا بعد تغيّبه عن الجلسة الأخيرة. وإلى حين صدور الحكم النهائي، يبقى مسجلًا ضمن صفوف نادي آيسدن المنتمي لدوري الدرجة الثانية.