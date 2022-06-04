بسبب والده .. تيفيز يُعلن اعتزاله كرة القدم

النجم الأرجنتيني لعب لعدد من كبار أوروبا

أعلن كارلوس تيفيز اعتزاله كرة القدم نهائيًا، وذلك عقب مسيرة مذهلة في الملاعب الأوروبية ارتدى خلالها عدد من الأندية الكبيرة على أبرزها مانشستر يونايتد ويوفنتوس.

وبرر النجم الأرجنتيني تعليق حذائه في كرة القدم بفقدان مشجعه الأول وهو والده الذي تُوفي في فبراير من العام الماضي، مشيرًا إلى أنه اتخذ ذلك القرار رغم تلقيه العديد من العروض والمغريات للاستمرار.

ماذا قال تيفيز عن اعتزاله كرة القدم؟

النجم الذي ارتدى قميص بوكا جونيورز في الأرجنتين ولم يلعب أي مباراة رسمية منذ رحيله عنه في 2021 أجرى حوارًا مع برنامج "أنيمالز سويلتوس Animales Sueltos" أعلن خلاله اعتزاله كرة القدم نهائيًا لعدم تقبله فكرة اللعب دون متابعة والده سيجوندو رايموندو له.

إذ قال "عامي الأخير مع بوكا جونيورز كان صعبًا للغاية لأن والدي كان يُعاني من موت دماغي، استيقظت من النوم ذات صباح وقلت لزوجتي "لا أريد لعب كرة القدم مجددًا"، اتصلت بوكيلي مساءً وأخبرته بقراري عدم اللعب مجددًا واعتزال كرة القدم"

"لم يتوقف الجميع عن سؤالي طوال الوقت عن سبب توقفي عن اللعب حتى قلت لهم "توقفت عن اللعب لأني فقدت المشجع الأول لي"، كنت في عامي الثامن ولم يكن أحد يُشاهدني ألعب سواه، أخبرت الجميع أنني لن ألعب لأحد غيره بعد ذلك".

أتم "أعتقد أن هذا القرار جاء في المرة الوحيدة التي فكرت فيها بنفسي، فقدت مشجعي الأول وهذا جعلني غير راغب في اللعب مجددًا".

كيف كانت مسيرة تيفيز في كرة القدم؟

صاحب الـ38 عامًا بدأ مسيرته مع بوكا جونيورز قبل الانضمام إلى كورينثيانز في تجربة قصيرة بالبرازيل انتقل بعدها إلى وست هام ليبدأ مسيرته الناجحة في الملاعب الأوروبية.

تيفيز وخلال مسيرته التي امتدت لـ20 عامًا تُوج بخمسة ألقاب للدوري الأرجنتيني مع بوكا جونيورز بجانب 6 ألقاب أخرى أبرزها كوبا ليبيرتادوريس، وقد تُوج بالدوري البرازيلي خلال مغامرته هناك.

تألقه مع وست هام دفع مانشستر يونايتد لضمه بالإعارة لموسمين صيف 2007، وقد تُوج مع الفريق بلقبين للدوري الإنجليزي بجانب دوري أبطال أوروبا عام 2008، ورغم ذلك النجاح إلا أنه اختار الانضمام إلى مانشستر سيتي صيف 2009.

ونجح تيفيز بالفوز بلقب ثالث للدوري الإنجليزي وهو الوحيد له مع السيتي، وقد غادر إنجلترا باتجاه إيطاليا وارتدى قميص يوفنتوس صيف 2013 وفاز معه بالدوري الإيطالي مرتين.

ورغم رغبة يوفنتوس في استمراره وتلقيه عروضًا جيدة من بايرن ميونخ وأتلتيكو مدريد صيف 2015، إلا أنه اختار الرحيل عن أوروبا والعودة إلى بوكا جونيورز وقد أكمل بقميصه مسيرته باستثناء عام واحد لعبه في الصين.

على الصعيد الدولي، فاز تيفيز بالميدالية الذهبية مع المنتخب الأولمبي عام 2004، لكنه لم يستطع تحقيق أي إنجازات مع المنتخب الأول.

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